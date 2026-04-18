Đội trưởng Bruno Fernandes bất đồng với Ban huấn luyện MU 18/04/2026 13:49

(PLO)- Bruno Fernandes từ lâu đã nổi tiếng là mẫu cầu thủ không chấp nhận sự hời hợt, và ngay trên sân tập của MU, đội trưởng người Bồ Đào Nha cũng giữ nguyên thái độ quyết liệt ấy.

Trong một chia sẻ mới đây, Bruno thừa nhận anh từng nhiều lần lời qua tiếng lại với Mitchell van der Gaag, cựu trợ lý thân cận của Erik ten Hag, cùng các thành viên Ban huấn luyện, thậm chí chỉ xoay quanh những tình huống việt vị trong lúc tập.

Thông tin này được các báo Anh đăng tải từ cuộc phỏng vấn gần đây của Bruno, trong đó anh nói rõ việc tranh luận không xuất phát từ hiềm khích cá nhân mà từ ám ảnh phải duy trì tiêu chuẩn cao nhất cho đội bóng.

Theo Bruno, nếu ngay cả trong buổi tập mà cầu thủ cũng dễ dãi với từng pha bóng, cường độ thi đấu thực tế sẽ tụt xuống rất nhanh. Vì thế, anh luôn đòi hỏi sự nghiêm túc tuyệt đối, kể cả ở những chi tiết tưởng như rất nhỏ.

Ngôi sao của MU luôn nghiêm túc cả khi tập luyện và thi đấu. Ảnh: EPA.

Tiền vệ của MU cho biết anh thường tranh luận với Van der Gaag về luật việt vị, nhưng đó là thứ va chạm cần thiết trong môi trường bóng đá đỉnh cao. Với Bruno, chiến thắng phải bắt đầu từ sân tập, chứ không thể đợi đến ngày ra trận mới bật công tắc quyết tâm.

Cách suy nghĩ ấy cũng phản ánh khá rõ vai trò thủ lĩnh mà Bruno đang gánh tại Old Trafford. Anh hiểu rất nhiều đồng đội quan sát cách mình phản ứng, cách mình thi đấu, cách mình thúc ép cả tập thể.

Bởi vậy, đội trưởng của MU tin rằng anh phải luôn xuất hiện với năng lượng cao nhất, phải nói, phải hét, phải kéo cả đội tiến lên khi bầu không khí trở nên ì ạch. Đó không chỉ là chuyện đeo băng đội trưởng, mà chính là việc tự biến bản thân thành chuẩn mực trong phòng thay đồ.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha mẫu mực trên sân cỏ. Ảnh: EPA.

Trong lúc Manchester United trải qua nhiều mùa giải bất ổn sau kỷ nguyên Alex Ferguson, hình ảnh Bruno Fernandes càng trở nên đặc biệt. Anh có thể gây tranh cãi bởi sự nóng nảy và quyết liệt, nhưng cũng chính điều đó giúp anh trở thành một trong số ít cầu thủ liên tục thể hiện trách nhiệm với tập thể giữa giai đoạn rối ren.

Thái độ của Bruno cho thấy anh không muốn MU bằng lòng với sự tầm thường, kể cả trong những buổi tập kín.

Về phía Mitchell van der Gaag, ông rời Manchester United vào tháng 7-2024 để theo đuổi sự nghiệp huấn luyện riêng, sau đó được FC Zurich bổ nhiệm vào tháng 5-2025 trước khi chia tay CLB này vào tháng 10 cùng năm. Trước đó, ông từng một lần trực tiếp chỉ đạo MU thắng Everton 3-0 vào tháng 11-2023 khi Ten Hag bị treo quyền chỉ đạo.