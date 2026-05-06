Bán kết lượt đi Shopee Cup: Nguyễn Xuân Son nhạt nhòa, Nam Định thua tại Malaysia 06/05/2026 22:31

(PLO)- "Kép chính" Nguyễn Xuân Son rất được trông chờ nhưng nhạt nhòa và thiếu cảm hứng thi đấu...

Trận bán kết lượt đi Shopee Cup vừa kết thúc tại Kuala Lumpur, Nguyễn Xuân Son thì mờ nhạt, Nam Định lại trắng tay.

Đúng như hai nhà cầm quân Vũ Hồng Việt của Nam Định và Kim Pan-gon của Selangor tuyên bố trước trận “chơi tấn công”, hai đội bung hết lực và đã cống hiến một trận đấu không buồn chán.

Nguyễn Xuân Son thể hiện 1 trận rất thiếu cảm hứng thi đấu. Ảnh:CTP

Ngay đầu trận, vị khách đến từ Việt Nam liên tục vây hãm cầu môn Azman với những cú dứt điểm cận thành tuy nhiên không thành bàn thắng. Tiền vệ cánh Percy Tau tả xung hữu đột, “quậy nát” hành lang phải và tuyển thủ Malaysia Quenting Cheng vô cùng vất vả để đeo bám Tau.

Percy Tau cực khỏe, đi bóng rất mượt mà, tuy nhiên những đường chuyền cắt ngang mặt cầu môn Azman thì đồng đội không tận dụng được. Một buổi tối mà Xuân Son bị động, dù Nam Định chơi chơi vây ráp và triển khai bóng nhanh đầy áp lực lên đội chủ nhà.

Văn Vĩ ăn mừng bàn thắng san bằng 1-1 cuối hiệp 1. Ảnh: CTP

Nguyễn Xuân Son di chuyển dọc trung lộ để chờ cơ hội đồng đội chuyền bóng. Tuy nhiên Son không quá bén nhọn như thường thấy mà thiếu sức rướn.

Liên tục vây ráp nhưng Nam Định lại bị thủng bàn trước từ pha phản công biên ở phút 37. Quenting Cheng cầm bóng di chuyển dọc biên phải rồi chuyền sệt vào vòng 5m50, Chrigor Flores Moraes rất nhạy cảm lao đến xỉa bóng làm bó tay thủ môn Caique.

Xuân Son nhạt nhòa nhưng đồng hương Chrigor Flores Moraes (bìa trái) tỏa sáng với cú đúp. Ảnh:CTP

Tuy nhiên khi hiệp 1 sắp khép lại thì Văn Vĩ kịp đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với pha đệm bóng cận thành từ đường chuyền của Percy Tau sau hàng loạt pha đảo người đi bóng rất ấn tượng.

Bước vào hiệp 2, trận đấu vẫn có nhịp độ cực cao... và phút 58 thì lại Chrigor Flores Moraes hoàn thành cú đúp bằng pha bấm bóng rất kỹ thuật từ đường chuyền của đồng đội khi Ajauro chưa kịp lao vào truy cản.

Chrigor Flores Moraes là tay săn bàn đang dẫn đầu M-League (23 trận, 22 bàn), anh này có kỹ thuật xử lý khâu cuối cùng rất hoàn hảo, tinh quái và thông minh đậm chất Samba.

Sau bàn nâng tỉ số lên 2-1 thì trận đấu lại hay đứt quãng. Selangor chủ trương nằm sân liên tục nhằm cắt đứt hưng phấn của Nam Định.

Một trận đấu mà các nhân vật chính là những cầu thủ gốc Brazil của hai đội trình diễn. Percy Tau hay nhưng thiếu đối tác. Chrigor Flores Moraes của Selangor là “kép chính”, còn Xuân Son lại nhạt nhòa thiếu cảm hứng thi đấu.

Lượt về Nam Định tiếp Selangor vào ngày 13-5.

Ở trận bán kết 1, Johor Darul Tazim của Malaysia đã thua ngay trên sân nhà Sultan Ibrahim 1-3 trước Buriram Utd của Thái Lan.