“Vua” Đông Nam Á nhìn các đồng nghiệp tại World Cup 2026 chỉ biết... ước 12/04/2026 14:02

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa danh sách các trọng tài làm nhiệm vụ tại World Cup 2026 qua 104 trận của 48 đội dự giải. Tuy nhiên “vua sân cỏ” Đông Nam Á không có một ai.

Những World Cup trước có khi giới “vua sân cỏ” khu vực cũng được vài gương mặt góp phần cầm cân nảy mực, dẫu cùng lắm chỉ làm trọng tài thứ tư hoặc “dự bị” nhưng World Cup 2026 thì không có lấy một “vua” nào đến từ Đông Nam Á.

Trọng tài Omar Artan của Somalia được FIFA mời làm công tác tại World Cup 2026 được Tổng thống chúc mừng. Ảnh: I.T

FIFA công bố 52 trọng tài, 88 trợ lý và 30 trọng tài hỗ trợ công nghệ video (VAR), trong đó châu Á góp 8 trọng tài, 12 trợ lý và 5 trọng tài VAR.

Nhiều năm trước, giải không có trọng tài VAR nhưng "vùng trũng" còn góp vài gương mặt trọng tài đến từ Thái Lan, Singapore và cũng có Malaysia. Nay World Cup 2026 số đội tăng 48 đội, đá 104 trận, lại có trọng tài VAR cơ hội mở rộng nhưng giới vua sân cỏ Đông Nam Á lại vắng mặt.

Trọng tài Ma Ning của Trung Quốc rất quen mặt với fan Việt Nam cũng được làm việc tại World Cup 2026.

Điều này chứng tỏ công tác trọng tài, đào tạo trọng tài, nghiệp vụ trọng tài của Đông Nam Á đang giảm sút trầm trọng và không bắt kịp với xu thế bóng đá thế giới. Đấy là vấn đề hết sức nghiêm túc đặt ra cho bóng đá khu vực.

Riêng châu Á lại có những trọng tài rất xuất sắc như Alireza Faghani, người Úc gốc Iran, người từng được FIFA cắt cử cầm còi trận chung kết FIFA Club World Cup 2025 giữa Chelsea và PSG, trận hạng 3 World Cup 2018, trận chung kết bóng đá nam Olympic Rio 2016 tại Brazil giữa Brazil và Đức...

Trọng tài Alireza Faghani của AFC được FIFA đánh giá cực cao. Ảnh:AFC

Với fan bóng đá Việt Nam, Faghani cũng từng cầm còi trận chung kết lượt về AFF Cup 2028 Việt Nam tiếp Malaysia và thắng 1-0. Trong khi đó, trọng tài 34 tuổi Omar Artan của Somalia vinh dự đứng vào hàng ngũ 52 ông vua cầm còi của World Cup 2026. Đây là lần đầu quốc gia nghèo khó châu Phi có “vua sân cỏ” tại World Cup 2026. Tổng thống Hassan Mohamud của Somalia đã gửi lời chúc mừng ông Omar Artan, coi đó là niềm tự hào của Somalia.

Bóng đá Đông Nam Á rất được quan tâm, lãnh đạo các LĐBĐ quốc gia thì trằn trọc đủ đường để đưa đội tuyển đến World Cup nhưng thất bại. Trong khi công tác trọng tài thì ngày càng tuột hậu.