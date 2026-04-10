Cựu còi vàng Collina công bố "vua" ở World Cup 2026 10/04/2026 14:00

FIFA đã công bố danh sách 52 trọng tài chính, 88 trọng tài biên và 30 trọng tài video (VAR) đến từ sáu liên đoàn châu lục và 50 LĐBĐ quốc gia thành viên sẽ điều hành các trận đấu tại World Cup 2026.

Trọng tài Alireza Faghani, người Úc gốc Iran từng làm trọng tài chính ở trận chung kết FIFA Club World Cup 2025 giữa PSG-Chelsea. Ảnh: FIFA

Việc bổ nhiệm được thực hiện dựa trên nguyên tắc "chất lượng hàng đầu" của FIFA, đồng thời xem xét đến sự ổn định trong thành tích mà các ứng viên thể hiện tại các giải đấu của FIFA, cũng như các giải đấu quốc tế và trong nước những năm gần đây.

Trưởng ban trọng tài FIFA kiêm chủ tịch Ủy ban trọng tài FIFA, Pierluigi Collina, cho biết các trọng tài được lựa chọn là những người giỏi nhất thế giới.

Người đứng đầu của vua sân cỏ bóng đá thế giới Pierluigi Collina nói: "Những người cầm cân nảy mực được chọn đã và sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ toàn diện từ các chuyên gia thể lực và đội ngũ y tế của chúng tôi, bao gồm cả các chuyên gia vật lý trị liệu và chuyên gia sức khỏe tâm thần. Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo họ có thể trạng thể chất và tinh thần tốt nhất khi đến Miami vào ngày 31 tháng 5,".

Miami ở bang Florida của Mỹ là nơi đặt tổng hành dinh trọng tài của World Cup 2026.

Collina tin rằng World Cup tại Bắc Mỹ sẽ là giải đấu lớn nhất từ ​​trước đến nay, với 48 đội tham gia và 104 trận đấu.

Tại World Cup tới, cũng sẽ có sáu trọng tài nữ làm nhiệm vụ và Collina giải thích rằng FIFA mong muốn tiếp tục phát triển công tác trọng tài nữ.

Tất cả các trọng tài được lựa chọn sẽ tập trung tại Miami bắt đầu từ ngày 31 tháng 5 năm 2026 để tham dự các hội thảo, khóa học và các buổi giám sát do nhiều bên theo dõi nhằm phát huy tối đa năng lực của họ.