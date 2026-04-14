Giải vô địch bóng đá U-17 Đông Nam Á: Thua Việt Nam mãi, báo chí Malaysia chán chả buồn nói 14/04/2026 11:01

(PLO)- Thua Việt Nam như là chuyện đã được mặc định, báo chí Malaysia chán chả buồn nói...

Báo chí Malaysia sáng 14-4, tức chỉ sau một đêm, U-17 Malaysia thua Việt Nam 0-4 tại lượt trận đầu bảng A giải Đông Nam Á không buồn nói.

Còn nhớ đêm 31-3 trên sân Thiên Trường, cả đội tuyển Malaysia mang khí thế hùng hồn đòi đánh bại chủ nhà Việt Nam nhưng rồi thua nặng nề 0-3 mà các học trò HLV Kim Sang-sik ghi bàn rất dễ.

U-17 Việt Nam thắng dễ Malaysia 4-0, báo chí Malaysia chán chả buồn nói vì thua Việt Nam như điều mặc định. Ảnh: FAM.

Rồi đến chiều 13-4, đội tuyển U-17 Việt Nam cũng thắng Malaysia rất dễ dàng. Chỉ có vài tờ báo nhỏ của Malaysia đưa tin rất lạnh lùng. Dường như bóng đá Malaysia thua Việt Nam như là điều hiển nhiên.

Cũng chính hai đội trẻ này cách đây hơn 4 tháng tại Hưng Yên, ở trận chung kết bảng vòng loại U-17 châu Á, thầy trò HLV Cristiano Roland cũng đã dễ dàng đánh bại 4-0. Tỉ số quen thuộc ấy lặp lại chiều 13-4 trên sân trung lập ở Indonesia nơi diễn ra giải U-17 Đông Nam Á.

Chủ nhà Indonesia cũng ghi 4 bàn vào lưới Đông Timor. Ảnh: TNI.

Sự xuống cấp của bóng đá Malaysia trông thật thê thảm. Không biết lãnh đạo LĐBĐ Malaysia (FAM) có suy nghĩ gì về thực trạng của bóng đá trẻ Malaysia hiện nay. Lâu nay bóng đá nước này đâu đến nỗi ra nông nỗi này, bây giờ tuột dốc theo kiểu sụp đổ rất nhanh.

Nhiều năm qua, bóng đá Malaysia mọi cấp độ luôn là đối trọng của những nền bóng đá mạnh nhất Đông Nam Á như Thái Lan, Việt Nam, Indonesia... nhưng nay thì họ chỉ ngang ngửa với Lào, Campuchia, thậm chí là Brunei vậy.

Sau trận U-17 Việt Nam thắng Malaysia 4-0, trận thứ hai giữa chủ nhà Indonesia và Đông Timor cũng có kết quả tương tự. Thầy trò HLV Kurniawan Dwi Yulianto không khó khăn bốn lần chọc thủng lưới Đông Timor.

Chiều 14-4 giải tiếp tục diễn ra các cặp đấu bảng C: Brunei - Campuchia (15 giờ 30), Singapore - Úc (19 giờ 30).