Xúc động Quả bóng vàng Hoàng Đức âm thầm chi 100 triệu giúp học sinh nghèo TP.HCM 07/04/2026 13:47

(PLO)- Sáng 7-4, tại Trường THPT Năng khiếu TDTT Bình Chánh (TP.HCM), một hoạt động thiện nguyện giàu ý nghĩa đã diễn ra trong không khí ấm áp và đầy cảm xúc, đặc biệt có sự hỗ trợ đáng quý của tuyển thủ quốc gia, Quả bóng vàng Hoàng Đức.

Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Lợi tổ chức trao 50 suất học bổng và 250 áo khoác cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực vươn lên trong học tập. Đồng hành cùng chương trình lần này là đương kim Quả bóng vàng Hoàng Đức trong vai trò đại sứ.

Dù không thể trực tiếp góp mặt, dấu ấn của Hoàng Đức vẫn hiện diện rõ nét khi toàn bộ giá trị quà tặng, khoảng 100 triệu đồng, do chính anh đóng góp. Đây là một phần trong hành trình thiện nguyện thuộc chương trình “Áo ấm đến trường”, được phát triển từ chuỗi hoạt động “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” mà Báo Sài Gòn Giải Phóng đã kiên trì thực hiện suốt hơn ba năm qua.

Ngay từ sáng sớm, khuôn viên trường đã trở nên rộn ràng bởi sự háo hức của các em học sinh. Những ánh mắt sáng lên niềm vui, những nụ cười hồn nhiên tạo nên bầu không khí đặc biệt. Mỗi em đến nhận quà đều mang theo một câu chuyện riêng về nghị lực vượt khó, từ hoàn cảnh gia đình thiếu thốn đến hành trình bền bỉ theo đuổi con chữ và đam mê thể thao. Khi tận tay nhận áo ấm và học bổng, niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt các em, giản dị mà chân thành.

Nhà báo Nguyễn Khắc Văn trao "Áo ấm đến trường" cho các học sinh.

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, nhấn mạnh vai trò của báo chí trong việc kết nối cộng đồng và lan tỏa các giá trị nhân văn. Ông cho biết trong hơn nửa thế kỷ qua, tờ báo luôn song hành với các hoạt động xã hội, đặc biệt hướng đến hỗ trợ thế hệ trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Riêng từ năm 2023, chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” đã huy động được khoảng 32 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa, triển khai tại 47 điểm trường thuộc 23 tỉnh, thành trên cả nước.

Tiếp nối hành trình đó, “Áo ấm đến trường” ra đời vào cuối năm 2025, với điểm nhấn là sự góp mặt của các cầu thủ đạt danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam. Tính đến nay, chương trình đã trao gần 10.000 chiếc áo ấm cho học sinh tại 33 trường ở 10 địa phương. Những món quà mang ý nghĩa vượt xa giá trị vật chất, trở thành biểu tượng của sự quan tâm và sẻ chia từ xã hội.

Những món quà nhỏ mang ý nghĩa lớn đến với các học sinh Trường THPT Năng khiếu TDTT Bình Chánh (TP.HCM).

Đại diện chính quyền địa phương, bà Trần Thị Cẩm Thúy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Lợi, bày tỏ sự trân trọng đối với chương trình và các đơn vị đồng hành. Theo bà, việc địa phương được chọn làm điểm đến không chỉ mang lại niềm vui cho học sinh mà còn là niềm tự hào đối với người dân nơi đây.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong buổi lễ có lẽ thuộc về những chia sẻ mộc mạc của các em nhỏ. Em Huỳnh Trọng Phú, học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Bình Lợi, xúc động nói rằng chiếc áo mới giúp em ấm hơn và cảm nhận được sự quan tâm từ mọi người. Em cũng bày tỏ mong muốn sau này sẽ có thể giúp đỡ những hoàn cảnh giống mình.

Quả bóng vàng Hoàng Đức (14) cùng đồng đội tuyển Việt Nam vừa có 2 trận thắng ở mùa FIFA Days tháng 3.

Dù vắng mặt do lý do cá nhân liên quan đến sức khỏe người thân và sự cố liên lạc, Nguyễn Hoàng Đức vẫn gửi lời xin lỗi đến ban tổ chức và các em học sinh. Trước đó, anh đã có mặt tại TP.HCM để điều trị chấn thương và dự kiến tham gia chương trình. Tuy nhiên, tuyển thủ này khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành trong thời gian tới, như một cách tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Những món quà nhỏ, những tấm lòng lớn đã góp phần thắp lên hy vọng, giúp các em học sinh thêm vững tin trên con đường phía trước.