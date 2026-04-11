Diễn biến bất ngờ trong thương vụ chuyển nhượng của MU 11/04/2026 14:39

Nico Schlotterback của Borussia Dortmund đã được liên hệ với nhiều đội bóng hàng đầu, bao gồm cả MU, nhưng việc chiêu mộ cầu thủ người Đức giờ đây trở nên khó khăn đối với các đội bóng hơn bao giờ hết.

Theo các nguồn tin từ Anh, Manchester United sẽ cần phải chi ra từ 43,6 triệu Anh đến 52,3 triệu bảng Anh nếu muốn chiêu mộ Nico Schlotterbeck từ Borussia Dortmund. Trước đó, hậu vệ đa năng này từng được đồn đoán sẽ chuyển đến Old Trafford.

Tuyển thủ quốc tế người Đức tưởng chừng sẽ là một lựa chọn tiết kiệm chi phí trong kỳ chuyển nhượng mùa hè của MU, khi anh bước vào năm cuối hợp đồng. Tuy nhiên, tình hình hiện đã thay đổi khi Schlotterbeck đã cam kết tương lai của mình với đội chủ sân Signal Iduna Park bằng một hợp đồng mới.

Nico Schlotterbeck vừa gia hạn hợp đồng với Borussia Dortmund. ẢNH: MIRROR/GETTY

Schlotterbeck đã đàm phán với lãnh đạo Borussia Dortmund trong nhiều tháng trước khi cuối cùng đồng ý với các điều khoản mới. Một điều mà người mua có thể khai thác là điều khoản giải phóng hợp đồng của Schlotterbeck.

Theo tờ Kicker của Đức, mức phí chuyển nhượng từ 50 triệu đến 60 triệu euro, tương đương với từ 43,6 triệu đến 52,3 triệu bảng Anh, có thể đủ để chiêu mộ Schlotterbeck. Ngôi sao thuận chân trái này là một trong những hậu vệ đa năng nhất châu Âu, đồng thời nổi tiếng với sự điềm tĩnh khi cầm bóng.

Những lựa chọn trung vệ thuận chân trái hiện tại của MU là Lisandro Martinez và đôi khi là Luke Shaw, nhưng cả hai cầu thủ này đều gặp phải vấn đề chấn thương liên tục trong hai mùa giải gần đây. Schlotterbeck sẽ là sự lựa chọn lý tưởng cho cả vị trí trung vệ và hậu vệ trái nếu anh chuyển đến Old Trafford.

Tuần trước, các báo cáo từ truyền thông Đức cho rằng Schlotterbeck có thể được bán với giá chỉ 26 triệu bảng Anh, nhưng bản hợp đồng mới này gần như chắc chắn đã chấm dứt khả năng đó. Liverpool, Chelsea, Real Madrid và Barcelona cũng được cho là đang quan tâm đến việc chiêu mộ hậu vệ này.

Giám đốc tuyển dụng của MU, Christoph Vivell, với kiến ​​thức sâu rộng về Bundesliga, vẫn có thể quan tâm đến việc chiêu mộ cầu thủ 26 tuổi này. Tuy nhiên, bất kỳ hoạt động chuyển nhượng nào khó có thể diễn ra cho đến khi MU xác nhận ai sẽ dẫn dắt đội bóng trong mùa giải tới.

Tuy nhiên, đã có một số diễn biến đáng chú ý phía sau hậu trường tại Old Trafford. Harry Maguire mới đây đã ký hợp đồng mới với MU, giữ anh ở lại CLB đến năm 2027. Điều này có nghĩa là MU sẽ bước vào mùa giải tới với Maguire, Matthijs de Ligt, Lisandro Martinez, Leny Yoro và Ayden Heaven là những lựa chọn ở vị trí trung vệ. Được biết, Maguire đã chấp nhận giảm lương để được ở lại Old Trafford.

Schlotterbeck đang trong tầm ngắm của MU. ẢNH: SPORTSPHOTO

Sau khi ký hợp đồng, Harry Maguire nói: "Được khoác áo Manchester United là vinh dự lớn nhất. Đó là trách nhiệm khiến bản thân tôi và gia đình tự hào mỗi ngày. Tôi rất vui mừng được tiếp tục gắn bó với CLB tuyệt vời này ít nhất tám mùa giải và tiếp tục thi đấu trước những người hâm mộ đặc biệt của chúng ta để cùng nhau tạo nên nhiều khoảnh khắc tuyệt vời hơn nữa.

Bạn có thể cảm nhận được tham vọng và tiềm năng của đội hình đầy triển vọng này. Sự quyết tâm của toàn bộ CLB trong việc chiến đấu giành những danh hiệu lớn là điều rõ ràng mà mọi người đều có thể thấy. Tôi tin tưởng những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của chúng ta cùng nhau vẫn còn ở phía trước".