Sir Alex Ferguson: 'Tôi ghét hắn ta' 12/04/2026 06:39

(PLO)- "Tôi ghét hắn ta" - Sir Alex Ferguson nói về ngôi sao mà ông cố gắng chiêu mộ cho Manchester United nhưng bất thành.

HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson đã nói đùa rằng ông "ghét" một biểu tượng của Liverpool mà ông từng cố gắng chiêu mộ cho Manchester United. Sir Alex Ferguson, người đã giành kỷ lục 13 chức vô địch Premier League khi dẫn dắt Manchester United, đã giải nghệ vào năm 2013.

Tuy nhiên, vị HLV huyền thoại người Scotland của MU vẫn bận rộn với công việc liên quan đến ngựa đua, niềm đam mê của ông sau bóng đá. Và Fergie đã được nhìn thấy tại Aintree trong lễ hội Grand National vào cuối tuần này.

Sir Alex sở hữu khoảng 30 con ngựa, trong đó một số tham gia các cuộc đua suốt cả tuần và cuối tuần. Bốn con ngựa đã chạy vào thứ Năm, và ba con ngựa khác là Regent's Stroll, L'Eau du Sud và Hitman sẽ tranh tài vào thứ Sáu (giờ Anh).

Sir Alex Ferguson (trái) nói đùa ông ghét Ian Rush (phải). ẢNH: SHUTTERSTOCK

Trong lúc theo dõi những chú ngựa của mình, Ferguson, 84 tuổi, đã gặp huyền thoại bóng đá xứ Wales, Ian Rush, tại trường đua. Hai người đã được đài ITV phỏng vấn vào buổi chiều, trong đó Ferguson được hỏi ông tôn trọng người đàn ông 64 tuổi này đến mức nào. Sir Alex Ferguson nói đùa: "Tôi ghét hắn ta hoàn toàn".

Ferguson và Rush cùng cười khúc khích trước lời nhận xét đó, trước khi cựu HLV của Manchester United và Aberdeen giải thích thêm đó là một dấu hiệu ông dành sự tôn trọng cho Rush.

Ian Rush, người đã giành được 5 chức vô địch Anh cùng Liverpool và là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại tại CLB kình địch của MU, sau đó đã đưa ra một tiết lộ gây sốc. Ian Rush nói: “Khi tôi trở về từ Juventus, ông ấy (Sir Alex) đã cố gắng chiêu mộ tôi (cho Manchester United)".

Fergie có niềm đam mê lớn với những chú ngựa đua. ẢNH: SHUTTERSTOCK

Ian Rush rời Liverpool năm 1986 với mức phí chuyển nhượng kỷ lục của Anh thời bấy giờ là 3,2 triệu bảng Anh, nhưng đã trở lại Anfield một năm sau đó sau khi ghi 13 bàn thắng trong 40 trận đấu cho đội bóng thành Turin. Sau đó, Ian Rush nói thêm về Sir Alex: "Nhân tiện, ông ấy là một huyền thoại trong giới HLV, các HLV người Scotland là những người giỏi nhất."

Giống như Ferguson, Rush cũng là một người hâm mộ đua ngựa cuồng nhiệt. Ông nói: “Tôi yêu đua ngựa, tôi yêu mọi thứ về nó, đó là tất cả những gì tôi muốn. Chúng tôi yêu bóng đá và những môn thể thao tương tự, nhưng với tôi, golf không phải là lựa chọn hàng đầu, mà là đua ngựa, vì đó chỉ là môn thể thao đứng thứ hai”.