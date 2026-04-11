Bruno Fernandes xác nhận sự thay đổi lớn nhất ở MU 11/04/2026 15:29

Michael Carrick đã tạo ra tác động tuyệt vời tại MU kể từ khi thay thế Ruben Amorim làm HLV tạm quyền tại Old Trafford và đội trưởng Bruno Fernandes giờ đây đã tiết lộ sự khác biệt giữa hai người.

Bruno Fernandes tin rằng Michael Carrick đã giúp Manchester United tìm ra "cách để chiến thắng" sau khi thay thế Ruben Amorim. Cựu tiền vệ của Quỷ đỏ đã có tác động tích cực tại Old Trafford kể từ khi tiếp quản vị trí HLV tạm quyền.

Bảy chiến thắng trong 10 trận đã giúp MU vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League. Khi được hỏi Carrick đã thay đổi điều gì, đội trưởng của MU Bruno Fernandes, cho biết Carrick đã giúp toàn đội hiểu cách tận dụng cơ hội và cuối cùng giành chiến thắng.

Trả lời phỏng vấn Men In Blazers, Bruno Fernandes nói: “Rõ ràng là chúng tôi đã thay đổi một số thứ. Carrick đã thay đổi một số cầu thủ, một số cầu thủ ở các vị trí khác nhau. Ông ấy đã thử nghiệm các sơ đồ chiến thuật khác nhau. Và cuối cùng, chúng tôi bắt đầu ghi bàn.

Chúng tôi biết mình đã tạo ra rất nhiều cơ hội. Tôi nghĩ về mặt tạo cơ hội và ghi bàn, chúng tôi không phải là đội hàng đầu khi Ruben Amorim còn ở đây, nhưng chúng tôi đã không tận dụng tốt những cơ hội đó, và sau đó chúng tôi có lẽ là một trong những đội tốt nhất trong việc ngăn chặn đối thủ xâm nhập vòng cấm.

Nhưng chúng tôi đã chơi tệ khi các đội khác xâm nhập được vào vòng cấm, và chúng tôi sẽ để thủng lưới nhiều hơn. Chúng tôi cần phải phòng ngự chặt chẽ hơn. Chúng tôi hiểu rằng có những lúc chúng tôi phải chịu thiệt thòi vì chúng tôi đã không có phong độ tốt, chẳng hạn như vậy.

Và tôi nghĩ đó là sự hy sinh mà chúng tôi đã thực hiện trong vài trận đấu đầu tiên. Tôi nghĩ chúng tôi - tôi sẽ không nói là may mắn - nhưng việc có hai trận đấu lớn ngay lập tức là điều tốt cho chúng tôi. Vì tôi nghĩ nếu bạn thắng Man City và sau đó không phải đối đầu với Arsenal, đội đang dẫn đầu bảng và rất khó chơi trên sân Emirates, bạn có thể nghĩ "Ôi trời, mọi chuyện sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ ổn, chúng ta đang chơi thứ bóng đá tuyệt vời, chúng ta sẽ thắng".

Tôi nghĩ trận đấu với Man City là trận chúng tôi chơi hay nhất. Tôi nghĩ trận gặp Arsenal, chúng tôi không chơi hay nhất nhưng đã cố gắng hết sức. Chúng tôi đã tìm ra cách để giành chiến thắng. Đôi khi các CLB lớn phải tìm cách để thắng trận đấu, dù xuất sắc hay không, bạn phải tìm cách để có được kết quả".

Bruno Fernandes, 31 tuổi, đóng vai trò quan trọng trong sự hồi sinh của MU dưới thời Carrick, khi đã ghi được 3 bàn thắng và có thêm 9 pha kiến ​​tạo ở Premier League kể từ trận đấu đầu tiên của HLV mới. Tiền vệ người Bồ Đào Nha chỉ còn một năm hợp đồng nhưng dường như hài lòng với cuộc sống tại MU.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha của MU Bruno Fernandes nói thêm: “Rõ ràng là khi bạn ở một nơi quá lâu, bạn sẽ cảm thấy mình là một phần của nơi đó. Và tất nhiên tôi rất tự hào về đất nước mình, tôi yêu đất nước tôi. Tôi thích được ở đó.”

Nhưng rõ ràng là tôi cảm thấy như ở nhà tại Manchester. Các con tôi cũng cảm thấy như ở nhà tại đây. Thật tuyệt vời khi tôi được ở một nơi mà các con tôi có thể tận hưởng nhiều niềm vui và cảm thấy như ở nhà như tại Manchester. Tôi cảm thấy mình là người Manchester cho đến khi nghe các con tôi nói tiếng Anh với giọng địa phương, và lúc đó tôi mới hiểu rằng mình không phải người Manchester chính gốc như chúng".