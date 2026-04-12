Newcastle sẵn sàng đàm phán bán siêu sao 100 triệu bảng cho Arsenal và MU 12/04/2026 12:44

MU và Arsenal đều đang theo đuổi Sandro Tonali của Newcastle, nhưng "Chim chích chòe" chỉ sẵn sàng bán tiền vệ người Ý này trong mùa hè nếu đạt được thỏa thuận theo điều kiện mà họ đưa ra.

Newcastle khẳng định việc quan tâm đến Sandro Tonali sẽ không trở thành một vụ lùm xùm lớn và muốn mọi thỏa thuận tiềm năng với mục tiêu của Arsenal và Manchester United sớm hoàn tất trong mùa hè. Tiền vệ 25 tuổi người Ý nổi lên như một mục tiêu chuyển nhượng của một số đối thủ tại Premier League của Newcastle sau một mùa giải xuất sắc.

Và chỉ vài tháng sau khi những tin đồn bất ngờ về việc Tonali liên hệ với Arsenal xuất hiện vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa đông, những lời đồn đoán về việc Tonali có thể rời St James' Park để gia nhập một CLB Ngoại hạng Anh khác đang ngày càng lan rộng.

Newcastle sẵn sàng để Tonali ra đi nhưng mức giá không hề rẻ cho những MU hay Arsenal. ẢNH: MIRROR/GETTY

MU, Arsenal và Manchester City đều được cho là quan tâm đến Tonali, cầu thủ được Newcastle định giá gần 100 triệu bảng Anh. Tuy nhiên, một báo cáo mới từ tờ The i Paper cho rằng, bất cứ CLB nào muốn chiêu mộ tiền vệ người Ý phải được đăng ký với Newcastle vào đầu mùa hè, và thương vụ chỉ có thể được chấp thuận nếu đạt được thỏa thuận theo các điều khoản của Newcastle.

Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc các đội bóng muốn chiêu mộ Tonali phải đồng ý đáp ứng các yêu cầu tài chính của Newcastle, tức là bất kỳ thỏa thuận nào dành cho cựu ngôi sao AC Milan này đều có khả năng trở thành một trong những thương vụ lớn nhất mùa hè.

Newcastle đang chuẩn bị cải tổ đội hình của mình trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, việc bán cầu thủ sớm hơn sẽ giúp Newcastle có cái nhìn rõ hơn về số tiền họ có thể chi tiêu so với quy định về tỷ lệ chi phí đội hình (SCR).

Mùa hè năm ngoái, Newcastle đã gặp khó khăn do những đồn đoán về tương lai của Alexander Isak, với sự quan tâm từ Liverpool kéo dài đến những giờ phút cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. Cuối cùng, tiền đạo người Thụy Điển đã được bán với giá 125 triệu bảng Anh. Bây giờ, Newcastle muốn tránh lặp lại tình trạng tương tự với Tonali và các ngôi sao khác trong năm nay, khi những cái tên như Tino Livramento, Bruno Guimaraes và Anthony Gordon đều đang thu hút sự quan tâm nghiêm túc từ nhiều CLB lớn.

Trong khi đó, Manchester United đang chuẩn bị cho một mùa hè đầy biến động với kế hoạch cải tổ hàng tiền vệ và có khả năng chiêu mộ hai tân binh ở khu vực này, trong bối cảnh Casemiro đã được xác nhận sẽ ra đi sau khi hết hợp đồng vào cuối mùa giải này.

Tonali đang là mục tiêu chuyển nhượng lớn của MU. ẢNH: MIRROR/GETTY

MU, đội cũng sẽ bổ nhiệm một HLV trưởng chính thức mới trước mùa giải 2026 - 2027, đã được liên hệ với một số cái tên khác nhau. "Quỷ đỏ" thành Manchester đã có kỳ chuyển nhượng màu hè năm ngoái cực kỳ thành công, khi những Sesko, Lammens, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha đều gây ấn tượng lớn theo nhiều cách khác nhau.

Arsenal cũng được kỳ vọng sẽ hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng mùa hè, mặc dù việc bán bớt cầu thủ là điều cần thiết sau khi họ đã chi 250 triệu bảng vào năm ngoái nhằm trang bị cho Mikel Arteta mọi thứ cần thiết để chấm dứt hơn 20 năm chờ đợi danh hiệu quốc nội.