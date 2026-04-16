Maguire nhận thêm án phạt, MU lâm nguy 16/04/2026 12:21

(PLO)- Vụ việc Harry Maguire nổi giận với các trọng tài được hé lộ, cùng với chi tiết về cuộc tranh cãi giữa FA và MU.

Án phạt cấm thi đấu của Harry Maguire, sau khi nhận thẻ đỏ trong trận MU hòa Bournemouth 2-2 tại Premier League, đã kéo dài thêm và Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã công bố lý do bằng văn bản cho quyết định đình chỉ thi đấu Maguire thêm 1 trận.

Theo thông báo của FA, án phạt cấm thi đấu của Harry Maguire đã tăng thêm 1 trận sau khi trung vệ của Manchester United này chỉ trích các trọng tài là "trò đùa chết tiệt" trong trận đấu với Bournemouth. Maguire đã bị truất quyền thi đấu trong trận gặp Bournemouth trước kỳ nghỉ quốc tế, dẫn đến án treo giò một trận. Nhưng hành động nóng nảy của Maguire sau khi bị đuổi khỏi sân đã khiến án treo giò bị kéo dài thêm một trận nữa.

Trong văn bản giải thích lý do, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) cho rằng sự bộc phát giận dữ rõ ràng của Maguire là nguyên nhân chính. Trọng tài Stuart Attwell đã viết trong báo cáo trận đấu: "Ở phút thứ 78, tôi đã truất quyền thi đấu cầu thủ Harry Maguire của Manchester United vì cản trở một cơ hội ghi bàn rõ ràng. Sau khi trọng tài video xác nhận quyết định, Maguire đã rời sân.

Khi rời đi, anh ta đã tiến đến chỗ trọng tài thứ tư, Matthew Donohue, để phản đối quyết định. Những hành động này sẽ là chủ đề của một báo cáo riêng do ông Donohue thực hiện, và có thể cần được Liên đoàn bóng đá Anh xem xét thêm".

Chiếc thẻ đỏ tai hại của Maguire khiến MU lâm nguy trong trận sắp tới gặp Chelsea. ẢNH: MIRROR/GETTY

Một báo cáo khác từ trọng tài thứ tư Matt Donohue cho biết thêm: "Ở phút thứ 78 của trận đấu, trọng tài Stuart Attwell đã truất quyền thi đấu cầu thủ số 5 của Manchester United, Harry Maguire. Sau khi kiểm tra VAR hoàn tất và Maguire rời sân, anh ta tiến đến chỗ tôi và hét lên, "Các người là trò hề. Tất cả các người đều là trò hề". Tôi đang báo cáo vụ việc này cho Liên đoàn bóng đá Anh để xem xét thêm".

Maguire phủ nhận việc mình nói câu đó và khẳng định anh chỉ coi quyết định cho Bournemouth hưởng quả phạt đền là một "trò đùa". Trung vệ của MU Maguire nói thêm: "Khi rời sân sau khi bị truất quyền thi đấu, tôi đã nói điều gì đó đại loại như "đó là một trò đùa chết tiệt". Tôi chắc chắn tôi không gọi trọng tài thứ tư hay bất kỳ trọng tài nào khác là trò đùa hoặc sử dụng bất kỳ hình thức xúc phạm nào khác".

Joshua Zirkzee, đồng đội của Maguire tại MU, cũng được hỏi về những gì anh nhớ và cho biết anh "không nhớ chính xác Harry Maguire nói gì, nhưng tôi nhớ đó là điều gì đó đại loại như "đó là một trò đùa" hoặc "thật là một trò đùa", trước khi nói thêm anh "tin chắc rằng Maguire không gọi trọng tài thứ tư hay bất kỳ trọng tài nào khác là trò đùa".

MU cho rằng "nhiều khả năng trọng tài thứ tư đã không nghe rõ Harry Maguire nói hoặc nghe nhầm lời Harry Maguire nói". Đáp lại lời cáo buộc đó, trọng tài thứ tư Donohue nói: "Về những lời được ghi lại trong báo cáo của tôi. Liên quan đến dòng đầu tiên "Bạn là một trò đùa", có khả năng là những lời đó đã bị nghe nhầm hoặc nhớ nhầm.

Mặc dù tôi nghĩ Maguire đã nói "Các người thật là trò đùa", nhưng tôi không thể trả lời chắc chắn về điều này. Tuy nhiên, câu thứ hai "Các người đều là trò đùa chết tiệt", tôi nhớ rõ và nhớ lời nhận xét đó nhắm vào toàn bộ nhóm trọng tài. Tôi sẵn sàng khẳng định chắc chắn những lời đó đã được nói ra".

Trung vệ của MU Maguire khẳng định mình vô tội nhưng không thể thoát án phạt thêm. ẢNH: MIRROR/GETTY

Phiên điều trần đã quyết định rằng việc Harry Maguire sử dụng cụm từ "tương tự như" và việc Zirkzee không thể nhớ chính xác những từ ngữ đã sử dụng, do đó họ ưu tiên lời khai của Donohue hơn.

Khi Maguire thừa nhận cáo buộc, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) hoàn toàn có quyền đưa ra án phạt cấm thi đấu thêm hai trận, nhưng dựa trên các yếu tố giảm nhẹ, bao gồm việc anh nhanh chóng thừa nhận, xin lỗi và tiền án kỷ luật trước đó, án phạt treo giò thêm một trận được cho là đủ.

Maguire cũng bị phạt 30.000 bảng Anh cho tội danh này, giảm so với mức phạt tối đa là 45.000 bảng Anh. Như vậy, MU lâm nguy trong thật sự trong trận đấu với Chelsea sắp tới khi cả cặp trung vệ Maguire và Martinez đều bị treo giò và hiện đoàn quân của Carrick chỉ còn 2 trung vệ là Yoro và Heaven.