'Máy sấy tóc' khét tiếng của Carrick tại MU 18/04/2026 16:26

HLV tạm quyền Michael Carrick đã tạo ra tác động tuyệt vời tại MU kể từ khi thay thế Ruben Amorim, nhưng cựu tiền vệ người Anh này đã được yêu cầu điều chỉnh lối chơi của mình từ giờ đến cuối mùa giải.

Carrick đã thắng 7 trong 11 trận đấu dẫn dắt Manchester United, giúp "quỷ đỏ" vươn lên top 4 Premier League. Carrick chỉ thua trận thứ hai vào cuối tuần trước khi Manchester United bất ngờ thất bại 2-1 trước Leeds United ngay trên sân nhà Old Trafford.

Mặc dù MU vẫn đang ở vị trí thuận lợi trong cuộc đua giành suất tham dự Champions League, cựu ngôi sao của "quỷ đỏ" thành Manchester Lee Sharpe, cho rằng HLV Carrick có thể cần phải có lập trường cứng rắn hơn một chút với đội bóng để đảm bảo rằng sự sa sút hiện tại không trở thành một cú trượt chân nghiêm trọng hơn.

Carrick đang dẫn dắt MU đến vị trí thuận lợi giành vé dự Champions League mùa tới. ẢNH: MIRROR/GETTY

“Michael Carrick và Sir Alex Ferguson là hai người có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau”," cựu sao của MU Lee Sharpe nói, “Carrick có vẻ khá điềm tĩnh, các cầu thủ đã từng nói về cách tiếp cận của Carrick khi ông ấy mới đến.

Kể từ khi gia nhập Manchester United, Carrick đã luôn quan tâm và giúp đỡ các cầu thủ, đồng thời nhận ra điểm mạnh của từng người. Carrick là một cầu thủ xuất sắc và vẫn là một người đàn ông tuyệt vời, và điều đó sẽ tiếp tục trong sự nghiệp huấn luyện của anh ấy.

Sir Alex Ferguson hoàn toàn khác biệt, ông ấy cai trị bằng sự sợ hãi. Ông ấy đến và khiến mọi người khiếp sợ, và sở hữu một đội bóng đầy sức mạnh tấn công. Cột sống của đội bóng do Sir Alex dẫn dắt là không gì sánh bằng, nhưng ông ấy luôn đứng đầu trước mọi người và điều đó đã mang lại thành công cho toàn đội.

Không ai có thể phủ nhận thành tích huấn luyện của Sir Alex Ferguson. Lý tưởng nhất là Carrick nên thể hiện một chút quyết liệt từ Sir Alex Ferguson để thỉnh thoảng thúc đẩy tinh thần các cầu thủ, điều mà họ cần trong và sau trận đấu với Leeds United".

Dĩ nhiên, Carrick không hề xa lạ với kiểu "máy sấy tóc" khét tiếng của Ferguson. Tiền vệ này đã thi đấu dưới sự dẫn dắt của cựu HLV huyền thoại của MU trong bảy mùa giải, ra sân 319 lần dưới thời HLV người Scotland.

Manchester United sẽ tiếp tục nỗ lực giành một suất tham dự Champions League dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Carrick vào cuối tuần này. Quỷ đỏ sẽ làm khách trên sân của Chelsea vào rạng sáng mai 19-4 ở vòng 33 Premier League.

Carrick cần "máy sấy tóc" kiểu Sir Alex Ferguson tại Manchester United. ẢNH: MIRROR/GETTY

Hiện tại, Manchester United đang xếp thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League với 55 điểm, bằng điểm với đội xếp thứ tư là Aston Villa, hơn đội xếp thứ 5 Liverpool 3 điểm, đội bóng đang đứng ở vị trí cuối cùng dự Champions League khi mùa giải còn 6 trận đấu nữa. Và MU cũng hơn đội xếp thứ sáu là chính Chelsea 7 điểm.

Ban lãnh đạo của MU có thể sẽ phải đối mặt với một quyết định khó khăn về vị trí HLV trưởng của "quỷ đỏ" vào mùa hè này. Ban đầu, Carrick chỉ được bổ nhiệm đến hết mùa giải, trong lúc các mục tiêu dài hạn của đội chủ sân Old Trafford hiện dường như nằm ngoài tầm với.