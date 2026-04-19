Chiến thuật chuyền bóng cho Bruno của MU phát huy tác dụng 19/04/2026 13:18

Bruno Fernandes còn tỏ ra rất hào hứng trên đường biên phút trước, rồi lại thể hiện sự phấn khích tột độ trong màn ăn mừng phút sau. Đội trưởng của "quỷ đỏ" Bruno Fernandes đã có một cuộc thảo luận dài với HLV Michael Carrick trong thời gian tạm dừng trận đấu giữa MU và Chelsea để Wesley Fofana được điều trị chấn thương.

Khi đó, Carrick đang tư vấn cho tiền đạo Benjamin Sesko về vị trí và những pha chạy chỗ. Ngay khi trận đấu tiếp tục, Bruno Fernandes đã vượt qua Alejandro Garnacho đầy thiếu quyết đoán để chuyền ngược lại cho Matheus Cunha dứt điểm ghi bàn duy nhất trận, đó là tình huống Sesko có mặt trong vòng cấm "khóa" hậu vệ Chelsea để bóng trôi đến đúng chỗ Cunha.

Các nhân viên của MU đã đứng dậy trong khu vực huấn luyện và một vài cổ động viên ở hàng ghế VIP phía sau họ cũng nhanh chóng bật dậy vỗ tay ăn mừng. "Nếu không chắc chắn, hãy chuyền cho Bruno Fernandes" là một chiến thuật đã được kiểm chứng của MU và nó vẫn còn hiệu quả.

Bruno Fernandes được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. ẢNH: SUNSPORTS/GETTY

Bruno Fernandes là cầu thủ cuối cùng rời sân khi anh thực hiện cuộc phỏng vấn sau trận đấu trong tiếng nhạc bài hát của chính anh được các cổ động viên Manchester United hát vang. Bruno Fernandes cũng được trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Trước khi Cunha tỏa sáng, bộ tứ tấn công của MU chơi quá rời rạc. Bruno Fernandes chính là người gắn kết họ lại với nhau. Sesko đóng một vai trò lớn mà không phải ai cũng nhìn thấy trong bàn thắng của MU, khi anh thu hút sự chú ý của Moises Caicedo và khóa tiền vệ này, lúc bóng bật đến chân phải của Cunha trong một đêm không mấy đáng nhớ đối với tiền đạo người Slovenia.

Bruno Fernandes đã kiềm chế được thói quen than vãn của mình và gần đây thường chọn những lời phê bình mang tính xây dựng. Carrick là người nói nhiều nhất trong cuộc trò chuyện của họ và hiếm khi thấy Fernandes không nói. Bất cứ điều gì họ thảo luận đều có hiệu quả.

Cunha thể hiện điều tương tự như Bruno Fernandes thường làm khi tiền đạo người Brazil tiến về phía đường hầm, đồng thời chất vấn trọng tài Michael Oliver về tấm thẻ vàng mà anh nhận được trước đó. Cunha không thực sự sắc bén với trái bóng cho đến khi ghi bàn.

Cunha và Bruno Fernandes cùng tạo ra bàn thắng duy nhất trận. ẢNH: SUNSPORTS/GETTY

Nhưng chính bản lĩnh của Cunha đã vực dậy tinh thần của đội MU. Anh tỏ ra rất quyết đoán khi được thay thế bởi Mason Mount và ăn mừng cuồng nhiệt cùng Casemiro bên đường hầm sau khi trận đấu kết thúc. Các cổ động viên của MU trên sân khách thường cổ vũ cuồng nhiệt nhất tại Chelsea và sự cuồng nhiệt đó trái ngược hoàn toàn với sự thờ ơ của cổ động viên đội chủ nhà.

Carrick đã có mặt trên băng ghế huấn luyện cùng Ole Gunnar Solskjaer trong ba trận thắng của Manchester United trong 17 trận đấu trước đó gặp Chelsea tại Stamford Bridge. Manchester United đã thắng Chelsea bảy lần trong thế kỷ này trên sân khách và Carrick đã tham gia sáu trong số đó: hai lần với tư cách cầu thủ, ba lần với tư cách trợ lý HLV đội một và hiện tại là HLV trưởng.

MU đã đánh mất 17 điểm trước sáu đội cuối bảng nhưng lại giành được 18 điểm trước sáu đội đầu bảng Premier League. Bốn trong sáu chiến thắng đó đến dưới thời Carrick. Hậu quả của trận thua nhạt nhẽo của MU trước Leeds là không đáng kể và giờ đây vết nhơ đó có vẻ như có thể tha thứ được.

Cách thức giành chiến thắng đầu tiên trên sân Chelsea của MU sau sáu năm là đặc biệt đáng mừng khi "quỷ đỏ" đang trong tình trạng suy yếu nghiêm trọng ở vị trí trung vệ, cộng thêm chấn thương hông mà Leny Yoro gặp phải trong buổi tập thì Eden Heaven là trung vệ thực thụ duy nhất còn có thể ra sân.

Việc Carrick chuyển Noussair Mazraoui vào vị trí trung vệ bên cạnh Ayden Heaven, một cầu thủ còn non kinh nghiệm, là một quyết định hợp lý. Hai hậu vệ kỳ cựu nhất của đội là Diogo Dalot và Luke Shaw đã đảm nhiệm hai vị trí quan trọng, vì vậy, ngay cả khi thiếu vắng năm hậu vệ, MU vẫn duy trì được sự ổn định và giữ sạch lưới.

Garnacho có 1 trận đấu đáng quên trong lần gặp lại CLB cũ MU. ẢNH: SHUTTERSTOCK

Nhưng MU đã gặp may mắn khi Chelsea bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ghi bàn, giống như trong một số chiến thắng lớn trên sân khách của Solskjaer. Đây không phải là một chiến thắng xuất sắc của MU, nhưng ở giai đoạn này của mùa giải, kết quả mới là điều quan trọng nhất.

Mặc dù đây là trận đấu lớn nhưng nó không mang hơi hướng của một trận đấu đỉnh cao giữa hai đối thủ cạnh tranh suất tham dự Champions League, cựu cầu thủ của MU Garnacho bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho Chelsea ngay pha chạm bóng đầu tiên, sau khi vào sân thay thế Pedro Neto.

Ngay sau đó, cầu thủ người Argentina bị Diogo Dalot cướp bóng ngay trước mặt các cổ động viên Manchester United. Mazraoui, Casemiro và Bryan Mbeumo đều nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng Dalot. Chính Garnacho sau đó để Bruno Fernandes vượt qua tạt bóng cho Cunha dứt điểm ghi bàn duy nhất trận. Ngôi sao người Argentina đã có lần gặp lại đội bóng cũ đáng quên.