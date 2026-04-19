Caicedo đưa ra quyết định về tương lai tại Chelsea 19/04/2026 07:09

(PLO)- Moises Caicedo đưa ra quyết định về tương lai tại Chelsea sau khi các đồng đội bóng gió về việc ra đi.

Moises Caicedo đã trở thành một cầu thủ chủ chốt của Chelsea kể từ khi gia nhập từ Brighton và tiền vệ người Ecuador này hiện đã đưa ra quyết định về tương lai lâu dài của mình tại đội chủ sân Stamford Bridge.

Moises Caicedo chuẩn bị cam kết tương lai của mình với Chelsea bằng việc ký hợp đồng mới. Tuyển thủ người Ecuador, 24 tuổi, đã trở thành một cầu thủ chủ chốt của The Blues kể từ khi chuyển đến từ Brighton với giá hơn 110 triệu bảng Anh vào năm 2023.

Caicedo đã có 140 lần ra sân cho Chelsea trên mọi đấu trường, ghi được 8 bàn thắng. Caicedo vẫn còn hợp đồng với đội chủ sân Stamford Bridge đến năm 2031 nhưng Chelsea vẫn muốn gia hạn hợp đồng với anh, điều mà Caicedo cũng rất muốn thực hiện.

Caicedo cam kết tương lai với The Blues. ẢNH: MIRROR/GETTY

Theo tờ The Telegraph (Anh), Chelsea sẽ gia hạn hợp đồng của Caicedo với mức lương cao hơn. Phát biểu về tương lai của mình vào tháng trước, Caicedo nói: “Hiện tại tôi đang tập trung vào CLB của mình. Tôi có hợp đồng với Chelsea và tôi muốn thi đấu tốt. Tôi muốn trở thành một huyền thoại, nếu Chúa cho phép".

Tin tức về việc Moises Caicedo gia hạn hợp đồng sẽ là tin vui đối với HLV của Chelsea, Liam Rosenior, người luôn đánh giá cựu cầu thủ Brighton là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới.

“Đối với tôi, Moises Caicedo là một trong những tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất, nếu không muốn nói là xuất sắc nhất, trong bóng đá thế giới", HLV Rosenior tuyên bố, “Đó là nhờ sự thông minh, thể lực, kỹ thuật và khả năng đọc trận đấu của cậu ấy".

Tin tức này cũng sẽ là một cú hích lớn khi mà tương lai của một số ngôi sao khác ở Chelsea đã bị đặt dấu hỏi. Enzo Fernandez đã bị Chelsea treo giò nội bộ vì anh công khai nói về khả năng chuyển đến Real Madrid, trong khi Marc Cucurella cũng chỉ trích chủ sở hữu CLB về cách tiếp cận của họ trên thị trường chuyển nhượng.

Cũng có thông tin cho rằng The Blues sẵn sàng bán tiền vệ cánh người Argentina Alejandro Garnacho chỉ chưa đầy một năm sau khi chiêu mộ anh từ Manchester United với giá 40 triệu bảng Anh. HLV Rosenior cho rằng có thể sẽ có những biến động đáng kể tại Stamford Bridge sớm hơn dự kiến ​​liên quan đến hợp đồng.

HLV Rosenior ca ngợi Caicedo là tiền vệ trụ hay nhất thế giới. ẢNH: MIRROR/GETTY

HLV Liam Rosenior nói: “Trong những tuần tới, các bạn sẽ thấy những điều xảy ra xung quanh CLB bóng đá này sẽ nói lên nhiều điều hơn cả lời nói. Và các bạn sẽ thấy điều gì xảy ra trong vài tuần tới về sự cam kết của các cầu thủ đối với dự án này".

Trong khi Chelsea đang nỗ lực giữ chân Caicedo bằng một hợp đồng mới tại Stamford Bridge, đội bóng phía Tây London đang đối mặt với vài tuần quan trọng khi họ cố gắng giành vé dự Champions League mùa tới, khi họ đang xếp vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng Premier League.