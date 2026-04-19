Lãnh đạo Bayern Munich cảnh báo đáng lo ngại về Harry Kane 19/04/2026 13:49

Cựu chủ tịch của Bayern Munich và hiện vẫn giữ vai trò lớn lãnh đạo "hùm xám" nước Đức, Uli Hoeness, đã cảnh báo đội trưởng đội tuyển Anh, Harry Kane, đang gặp phải "những vấn đề cơ bản" với mắt cá chân của mình. Hoeness cho rằng cỗ máy ghi bàn Kane hoàn toàn xứng đáng với từng đồng trong số hơn 100 triệu bảng mà Bayern đã bỏ ra để mua anh vào năm 2023, đặc biệt là bởi vì anh vẫn tiếp tục thi đấu và ghi bàn bất chấp những chấn thương "không hề nhỏ".

Nhưng người hâm mộ đội tuyển Anh lo ngại tiền đạo 32 tuổi này có thể gặp vấn đề về thể lực tại World Cup mùa hè này , giống như anh đã gặp phải ở hai giải đấu lớn trước đó. Hoeness, cựu tiền đạo của Bayern Munich và sau này trở thành chủ tịch CLB, cho biết: “Bayern Munich luôn chơi mạnh mẽ khi tiền đạo số 9 thực sự xuất sắc. Harry Kane có giá hơn 100 triệu bảng, đó là một khoản đầu tư chưa từng có tiền lệ đối với chúng tôi, và đó là một rủi ro rất lớn. Tất nhiên, phải nói như vậy.

Ngày nay, phải nói rằng từng đồng euro, hay bất cứ số tiền nào khác – thực ra là từng đồng bảng Anh, từng đồng bảng mà chúng ta đã chi cho Harry Kane – đều đã được đền đáp. Không chỉ vì Kane ghi được nhiều bàn thắng, mà còn vì anh ấy là một hình mẫu. Tôi cho rằng anh ta phải cúi đầu sát nách mới không chịu ra sân thi đấu.

Ý tôi là, chấn thương mắt cá chân của Harry Kane không hề nhỏ chút nào. Kane có những vấn đề cơ bản ở đó, nhưng bạn cũng biết anh ấy không dễ bị đánh bại như thế nào rồi đấy. Anh ta cứ làm việc này việc kia, rồi lại tiếp tục làm việc đó".

Harry Kane và Uli Hoeness. ẢNH: SUNSPORTS/GETTY

Tuần trước, Kane đã trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên ghi được 50 bàn thắng trong một mùa giải cho một đội bóng hàng đầu kể từ Tom Waring của Aston Villa năm 1931. HLV của đội tuyển Anh Thomas Tuchel hy vọng đội trưởng của mình vẫn giữ được thể trạng tốt nhất sau khi mùa giải cấp CLB kết thúc. Đây là mùa giải mà Bayern Munich đang theo đuổi cú ăn ba gồm chức vô địch Bundesliga, Cúp Quốc gia Đức và Champions League, sau khi họ đã giành siêu cúp Đức.

Uli Hoeness cũng có một vài điều, không mấy tốt đẹp, để nói về cựu HLV của Bayern Munich Thomas Tuchel, bao gồm cả việc Tuchel từng hỏi một cầu thủ quốc tế người Croatia sinh ra ở Munich liệu anh ta có nói được tiếng Đức hay không.

Chiến lược gia người Đức Thomas Tuchel rời khỏi gã khổng lồ xứ Bavaria vào năm 2024 sau những bất đồng với ban lãnh đạo Bayern Munich trong mùa giải mà CLB để mất chức vô địch Bundesliga vào tay Bayer Leverkusen của Xabi Alonso.

Uli Hoeness chia sẻ: “Thomas Tuchel hỏi Stanisic liệu anh ấy có nói được tiếng Đức không, mặc dù Stanisic sinh ra ở Đức. Đó là điều không thể chấp nhận được. Khi mọi việc không suôn sẻ, Tuchel không hề tự vấn bản thân. Tuchel luôn đổ lỗi cho cả đội".

Chấn thương có nguy cơ ảnh hưởng đến phong độ của Kane tại World Cup 2026. ẢNH: SUNSPORTS/GETTY