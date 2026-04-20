Ngôi sao của MU hé lộ bước đi tiếp theo của Bruno Fernandes 20/04/2026 12:46

(PLO)- Ngôi sao của MU hé lộ về bước đi tiếp theo của Bruno Fernandes - "Đó là điều anh ấy đang nghĩ đến".

Tương lai của Bruno Fernandes tại Old Trafford vẫn tiếp tục là chủ đề bàn luận, nhưng thủ môn Senne Lammens của MU nhận thấy tiền vệ người Bồ Đào Nha đang tập trung cao độ vào việc giành chức vô địch Premier League.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã có thêm một pha kiến ​​tạo nữa vào cuối tuần qua, giúp MU giành trọn ba điểm trước Chelsea bằng chiến thắng 1-0 ngay trên sân khách Stamford Bridge ở vòng 33 Premier League. Bruno Fernandes, người luôn có phong độ ổn định tại MU, đang có mùa giải tốt nhất trong sự nghiệp với những thống kê tấn công cực kỳ ấn tượng.

Bruno Fernandes rất muốn ở lại MU để giành chức vô địch Premier League. ẢNH: NURPHOTO

Bruno Fernandes đang có 18 kiến tạo tại Premier League mùa này, chỉ còn cách kỷ lục của Kevin De Bruyne và Thiery Henry 2 kiến tạo nữa. Phong độ xuất sắc này đến sau một mùa hè mà Bruno được liên hệ chuyển đến Saudi Arabia, nhưng cuối cùng anh đã chọn ở lại Old Trafford. Bruno là tài sản quý giá nhất của Manchester United và sẽ mang về một khoản phí khổng lồ nếu họ bán anh đi.

Dù tài năng xuất chúng, Bruno Fernandes chỉ giành được hai cúp quốc nội trong thời gian thi đấu cho MU. MU đã gặp khó khăn trong việc cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh suốt mùa giải, nhưng thủ môn mới của "quỷ đỏ" tin rằng tiền vệ đội trưởng của MU đang thúc đẩy các tiêu chuẩn trong hành trình chinh phục chức vô địch giải đấu.

Senne Lammens nhận xét về phong cách lãnh đạo của Bruno Fernandes: “Thành thật mà nói, tôi thích điều đó. Bruno Fernandes không phải lúc nào cũng nói nhiều. Anh ấy chỉ lên tiếng khi cần thiết, đặc biệt là trước những trận đấu lớn. Hoặc khi chúng tôi gặp khó khăn hơn, anh ấy cũng là người rất khắt khe với bản thân và với mọi người khác.

Đó là lý do tại sao đôi khi Bruno Fernandes có vẻ hơi thất vọng khi mọi việc không diễn ra theo ý muốn của chúng tôi. Nhưng tôi nghĩ đó cũng là điều cần thiết ở cấp độ này, bởi vì anh ấy muốn vô địch Champions League và Premier League, nên đó là những gì Bruno Fernandes đang nghĩ đến và đó cũng là những gì anh ấy cố gắng mang đến cho chúng tôi.

Bruno Fernandes luôn cố gắng đưa chúng tôi lên tầm cao của mình, vì vậy anh ấy là một thủ lĩnh cả trong và ngoài sân cỏ. Tất nhiên, anh ấy rất khắt khe. Nhưng Bruno Fernandes cũng hiểu rằng ở Ngoại hạng Anh, với cách thức thi đấu của chúng tôi, bạn có thể thắng và thua một số trận. Điều quan trọng nhất luôn là cách bạn phản ứng với điều đó".

Senne Lammens đánh giá rất cao phong cách lãnh đạo của Bruno Fernandes. ẢNH: MIRROR/GETTY

Tuần trước, Bruno Fernandes đã thẳng thắn bày tỏ mong muốn giành chức vô địch Premier League, và mặc dù biết rằng MU không thể đảm bảo điều gì, anh chỉ muốn biết rằng MU có thể cạnh tranh chức vô địch hay không. MU đã gây ấn tượng trong một số giai đoạn Bruno ở đội bóng. Có những chuỗi trận thắng dưới thời Ole Gunnar Solskjaer và giờ là Michael Carrick.

Tuy nhiên, Manchester United lại không thể duy trì phong độ ổn định trong suốt cả mùa giải. Manchester United đang đứng trước cơ hội trở lại Champions League nhờ sự hồi sinh giữa mùa giải giúp họ vươn lên vị trí thứ ba Premier League. Điều đó sẽ cải thiện tình hình tài chính và hỗ trợ công tác tuyển mộ cầu thủ của họ khi thị trường chuyển nhượng mùa hè mở cửa.