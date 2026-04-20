MU cần tránh đưa ra quyết định nực cười về Carrick 20/04/2026 12:16

Hợp đồng HLV tạm quyền của Michael Carrick với MU sẽ hết hạn vào cuối mùa giải, nhưng ngày càng có nhiều người tin rằng ông thầy người Anh sẽ được lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford tưởng thưởng bằng một hợp đồng chính thức làm HLV trưởng.

Theo cựu tiền vệ của Manchester United và tuyển Anh Owen Hargreaves, bất kỳ đề xuất nào không giao vai trò HLV trưởng của Manchester United cho Michael Carrick vào mùa hè này đều là "hoàn toàn vô lý và nực cười". Có vẻ như Carrick đã nhận được sự ủng hộ của nhiều chuyên gia bóng đá, với việc cựu danh thủ của Chelsea Joe Cole cho rằng sẽ là "vô nghĩa" nếu không gia hạn nhiệm kỳ của Carrick tại Old Trafford.

MU gần như đã chắc suất tham dự Champions League mùa giải tới sau một năm vắng bóng ở đấu trường châu Âu, sau chiến thắng trước Chelsea tại Stamford Bridge giúp "quỷ đỏ" giữ vững vị trí thứ ba Premier League. Matheus Cunha ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp MU nới rộng khoảng cách với đội xếp thứ sáu là chính Chelsea lên 10 điểm, khi mùa giải chỉ còn 5 vòng và tốp 5 sẽ giành vé dự giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB mùa tới.

Ngày càng có nhiều lời kêu gọi MU bổ nhiệm Carrick làm HLV chính thức. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Chiến thắng tại Stamford Bridge đã giúp đội bóng của Carrick nhanh chóng hồi phục sau trận thua 1-2 trên sân nhà trước Leeds United, dù phải sử dụng hàng thủ chắp vá. Hiện MU chỉ cần 6 điểm nữa từ 5 trận đấu để trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Hargreaves cho rằng Carrick đã đánh giá rất kỹ đội hình của mình và đang chứng tỏ mình hoàn toàn có khả năng vượt qua thử thách hiện tại. Sau khi tiếp quản vị trí từ Ruben Amorim vào tháng Giêng với hợp đồng đến cuối mùa giải, Carrick đã không cho MU lý do gì để không tiếp tục tin tưởng ông.

"Carrick hiểu các cầu thủ và đó có lẽ là lý do tại sao ông ấy ở đó", Owen Hargreaves nói, "Carrick hiểu áp lực khi chơi cho CLB bóng đá này. Ông ấy đặt các cầu thủ trẻ vào đúng vị trí cần thiết để họ thành công, và họ chơi tốt hơn ở mọi khía cạnh. Vì vậy, việc không vị trí HLV chính thức cho Carrick sẽ là điều hoàn toàn vô lý".

Cựu tiền vệ kiến ​​tạo của Chelsea Joe Cole, tin rằng khó có lý do gì để phản đối việc Carrick được ký hợp đồng chính thức làm HLV trưởng của MU. "Thật vô lý khi nghĩ đến việc không trao hợp đồng đó cho Carrick", Joe Cole nói, "Carrick đã đến, ghi được nhiều điểm hơn bất kỳ ai khác trong bất kỳ đội nào khác. Còn gì hơn thế nữa? Thật là vô lý, không phải là một canh bạc, mà chỉ đơn giản là vô lý nếu không trao chức HLV trưởng chính thức cho Carrick, ông ấy đã chứng minh điều đó rồi".

Michael Carrick cho rằng đội hình của MU dưới sự dẫn dắt của ông vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển hơn nữa. Ông đặt ra những mục tiêu rõ ràng muốn đạt được ngay khi nhậm chức.

HLV tạm quyền của MU Michael Carrick chia sẻ về nhiệm vụ của mình, "Hãy làm cho họ hiểu và trân trọng việc được chơi cho CLB này. Rất dễ quên mất vị trí hiện tại của chúng ta. Chúng tôi có thể chơi tốt hơn, còn nhiều điều cần phải cải thiện, nhưng chúng tôi cần có những kết quả để tạo đà và nền tảng".

Carrick đang dẫn dắt MU chơi rất hay. ẢNH: Press Association

HLV Carrick không coi trận đấu với Chelsea là dịp mà Manchester United nên cảm thấy áp lực kỳ vọng sau thất bại bất ngờ trước Leeds United trước đó. "Chúng tôi đã chơi tốt, bạn biết đấy?", Carrick khẳng định, Chúng tôi đã học hỏi được nhiều điều và thảo luận về một vài vấn đề, nhưng đó là bóng đá. Giải đấu là như vậy.

Kết quả ở khắp mọi nơi đều có thể xảy ra. Chúng tôi không hề quá thất vọng về điều đó. Nhìn vào kết quả, chúng tôi nghĩ rằng "chúng tôi đang ở rất gần vị trí dẫn đầu, nếu không muốn nói là dẫn đầu trong 12 trận gần đây". Điều đó đã giúp chúng tôi tự tin hơn rất nhiều.

Chúng tôi biết trận đấu này quan trọng như thế nào. Chúng tôi không chơi quá lố. Chúng tôi không nói nhiều. Trận đấu không phải về vị trí hay điểm số hay bất cứ điều gì khác. Mục tiêu chỉ là đến đây để giành chiến thắng và dốc toàn lực cho điều đó. Các chàng trai của tôi chắc chắn đã làm được điều đó".