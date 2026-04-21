Con trai của huyền thoại Klinsmann bị gãy cổ trong tai nạn kinh hoàng 21/04/2026 11:59

(PLO)- Con trai của huyền thoại bóng đá Đức Jurgen Klinsmann bị gãy cổ trong một vụ va chạm kinh hoàng và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Jonathan Klinsmann, con trai của huyền thoại bóng đá Đức Jurgen Klinsmann, hiện đang thi đấu cho CLB Cesena ở Serie B, nhưng tuyển thủ quốc tế người Mỹ này đã dính chấn thương nghiêm trọng trong trận đấu với Palermo cuối tuần trước.

Thủ môn Jonathan Klinsmann bị gãy cổ trong một vụ va chạm kinh hoàng khi đang thi đấu cho Cesena. Jonathan, 29 tuổi, ký hợp đồng với đội bóng Ý vào năm 2024 sau hai năm thi đấu cho LA Galaxy tại Mỹ. Kể từ đó, anh thường xuyên ra sân cho đội bóng Serie B và một lần nữa được chọn bắt chính trong trận đấu giữa Cesena và Palermo cuối tuần trước.

Nhưng buổi chiều của Jonathan đã bị gián đoạn sau một pha va chạm mạnh khiến anh phải rời sân và được đưa đến bệnh viện ngay lập tức. Phát biểu sau trận đấu, HLV của Cesena, Ashley Cole, cho biết: “Tình trạng của Jonathan Klinsmann? Anh ấy đã được đưa đến bệnh viện bằng xe cứu thương.

Jonathan Klinsmann dính chấn thương kinh hoàng. ẢNH: MIRROR/GETTY

Jonathan bị một vết cắt ở phía sau đầu và đang được các nhân viên y tế chăm sóc. Họ đã trấn an chúng tôi về tình trạng sức khỏe tổng thể của anh ấy. Chúng tôi đang chờ thông tin cập nhật sau khi các cuộc kiểm tra y tế hoàn tất".

Sau khi trải qua các xét nghiệm bổ sung tại bệnh viện, có xác nhận rằng Jonathan bị gãy xương cổ. Thông cáo từ Cesena cho biết: “Sau sự cố xảy ra trong trận đấu giữa Palermo FC và Cesena FC, Jonathan Klinsmann bị thương rách da vùng đầu và chấn thương cổ.

Các xét nghiệm đã phát hiện ra vết nứt ở đốt sống cổ thứ nhất, do đó thủ môn của chúng tôi sẽ phải trải qua các xét nghiệm sâu hơn và tham khảo ý kiến ​​chuyên gia phẫu thuật thần kinh".

Trong khi đó, người đại diện của Jonathan Klinsmann là Marco De Marchi đã đưa ra một thông tin đáng lo ngại. Phát biểu với các phóng viên, Marco De Marchi nói: “Quá trình hồi phục của Jonathan sẽ còn dài".

Jonathan Klinsmann bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp của mình tại Hertha Berlin nhưng chỉ có một lần ra sân cho đội bóng Đức trước khi gia nhập St Gallen của Thụy Sĩ. Anh chỉ gắn bó với CLB này một năm trước khi chuyển đến Mỹ khoác áo LA Galaxy.

Jonathan Klinsmann có cha là huyền thoại bóng đá Đức nhưng anh lại chọn phục vụ cho tuyển Mỹ, nơi cha anh từng làm HLV trưởng. ẢNH: MIRROR/GETTY

Jonathan Klinsmann cuối cùng gia nhập Cesena vào năm 2024 theo dạng chuyển nhượng tự do và cho đến nay đã có tổng cộng 66 lần ra sân trong tất cả các giải đấu cho đội bóng Ý. Anh cũng đã trải qua các cấp độ trẻ của đội tuyển Mỹ và được triệu tập vào đội tuyển quốc gia Mỹ lần đầu tiên vào năm ngoái bởi HLV Mauricio Pochettino, nhưng anh vẫn chưa có trận ra mắt cho đội tuyển quốc gia.

Cesena giờ đây sẽ phải kết thúc mùa giải mà không có thủ môn số một của mình. Đội bóng của Ashley Cole hiện đang đứng thứ tám tại Serie B với ba trận đấu còn lại của mùa giải. Cựu hậu vệ của Chelsea Ashley Cole chỉ mới được xác nhận là HLV trưởng của Cesena vào tháng trước và mới chỉ thắng một trong năm trận đấu dưới sự dẫn dắt của ông cho đến nay.