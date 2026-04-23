‘Cole Palmer sẽ hoàn tất việc gia nhập MU’ 23/04/2026 07:09

Cole Palmer là tâm điểm của những tin đồn chuyển nhượng dữ dội trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, với việc MU được cho là rất muốn chiêu mộ tiền vệ của Chelsea trước một vụ chuyển nhượng tiềm năng vào mùa hè.

Cựu danh thủ của Arsenal Paul Merson tin rằng Cole Palmer sẽ chuyển đến Manchester United nếu Chelsea không giành được vé dự Champions League mùa giải tới, điều gần như chắc chắn sẽ xảy ra. Ngôi sao sinh ra ở Wythenshawe này là tâm điểm của những đồn đoán dữ dội trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, với việc đội chủ sân Old Trafford được cho là sẽ bất ngờ chiêu mộ anh.

Các báo cáo cho rằng sản phẩm của học viện đào tạo Manchester City không hài lòng ở Chelsea và có thể trở lại vùng Tây Bắc để khoác áo đỏ của MU. Tuy nhiên, những thông tin này đã bị HLV Liam Rosenior của Chelsea bác bỏ, người khẳng định Cole Palmer đã ổn định cuộc sống tại Stamford Bridge.

HLV Liam Rosenior, người tiếp quản vị trí từ Enzo Maresca hồi đầu năm nay, cũng khẳng định cầu thủ 23 tuổi người Anh là bất khả xâm phạm. Điều đó là do hợp đồng dài hạn của Cole Palmer đến năm 2033 và mức giá mà The Blues sẽ yêu cầu để cho phép anh ra đi.

Tuy nhiên, khi mùa giải sắp kết thúc, Paul Merson cho rằng MU có thể là một điểm đến hấp dẫn với Cole Palmer trong mùa hè này nếu Chelsea. Phát biểu với Sky Sports, chuyên gia Paul Merson nói: "Việc Chelsea không thắng Brighton (thua 0-3), họ có thể tụt xuống vị trí thứ 11 Premier League vào cuối tuần.

Việc không được thi đấu ở Champions League sẽ là một cú sốc lớn đối với Chelsea. Bạn nghĩ Cole Palmer sẽ còn ở Chelsea thi đấu tại Europa League chứ? Tôi nghĩ là không. MU sẽ giành được vé dự Champions League, và tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Cole Palmer thi đấu tại Old Trafford mùa giải tới".

Chelsea hiện đang đứng thứ bảy trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau khi thua Brighton 0-3, bằng điểm (48) với cả Brentford và Bournemouth, nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Với việc Liverpool đang hơn Chelsea 7 điểm ở vị trí thứ năm, việc Chelsea lọt vào top 5 trước khi mùa giải kết thúc dường như là nhiệm vụ bất khả thi, nhất là khi họ đang có chuỗi phong độ tệ hại với 5 trận liền toàn thua mà không ghi được bàn nào. Với phong độ này, Chelsea có thể tụt hạng thêm nữa trước khi mùa giải khép lại với trận đấu cuối cùng gặp Sunderland AFC.

Trong khi đó, MU đã có sự hồi sinh đáng kể dưới thời Michael Carrick trong nửa sau mùa giải, vươn lên dẫn trước Chelsea 10 điểm sau chiến thắng tại Stamford Bridge, gần như chắc chắn giành được suất tham dự Champions League mùa giải 2026/27.

Với việc tăng cường lực lượng ở tuyến giữa là ưu tiên hàng đầu của Manchester United trong mùa hè này sau sự ra đi sắp tới của Casemiro, Quỷ đỏ đã được liên hệ với một loạt tài năng hàng đầu trong những tuần gần đây.

Tuy nhiên, nếu quan điểm của Paul Merson là đúng, Cole Palmer có thể nổi lên như mục tiêu số một của MU trong những tháng tới, mặc dù cần phải có sự điều chỉnh chiến thuật vì Bruno Fernandes, như thường lệ, đã tỏa sáng ở vị trí sở trường chơi ở phía sau tiền đạo trong mùa giải này.