Bruno Fernandes xứng đáng giành Quả bóng vàng 22/04/2026 13:15

Bruno Fernandes đã có một mùa giải tuyệt vời nữa với Manchester United khi đội chủ sân Old Trafford đang trên đường giành vé dự Champions League mùa tới, phần lớn nhờ vào những bàn thắng và pha kiến ​​tạo của tiền vệ người Bồ Đào Nha.

Đội trưởng của Manchester United, Bruno Fernandes, được cho là xứng đáng giành Quả bóng vàng thế giới. Nhưng huyền thoại của Manchester United Gary Pallister lo ngại Bruno sẽ bỏ lỡ cơ hội bởi vì anh không còn chơi cho một trong những CLB hàng đầu châu Âu nữa.

Bruno Fernandes lại một lần nữa thể hiện phong độ xuất sắc cho MU mùa này. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã ghi 8 bàn thắng và có 18 pha kiến ​​tạo, giúp MU tiến rất gần đến suất tham dự Champions League mùa tới khi đang xếp thứ ba ở Premier League.

Gary Pallister cho rằng Bruno lẽ ra đã giành quả bóng vàng nếu chơi cho Man City, Real Madrid hay Bayern Munich. ẢNH: MIRROR/GETTY

Và huyền thoại Manchester United Gary Pallister chia sẻ, "Bruno Fernandes vẫn còn khát khao và động lực để cạnh tranh ở cấp độ cao nhất. Bruno hoàn toàn có thể nhận khoản tiền lớn vào năm ngoái và đến Saudi Arabia, nhưng thay vào đó, cậu ấy đã chiếm được vị trí trong trái tim và tâm trí của tất cả người hâm mộ Manchester United bằng cách chọn ở lại.

Bruno Fernandes luôn tỏa sáng rực rỡ kể từ khi gia nhập Manchester United. Nếu Bruno chơi cho Manchester City, Real Madrid hay Bayern Munich, cậu ấy cũng sẽ nằm trong danh sách ứng cử viên cho Quả bóng vàng, cậu ấy giỏi đến mức đó."

Trong nhiều năm qua, Bruno đã thi đấu trong một đội Manchester United không mấy mạnh, nhưng cậu ấy luôn nổi bật hơn những người còn lại. Việc giành vé tham dự Champions League sẽ là động lực lớn để Bruno tiếp tục thể hiện phong độ hiện tại.

Với những bản hợp đồng chất lượng trong mùa hè, tôi không thấy lý do gì mà Manchester United không thể cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh, đặc biệt nếu Bruno vẫn là một phần quan trọng của đội".

Với 18 pha kiến ​​tạo, Bruno chỉ cần thêm ba pha kiến ​​tạo nữa để phá kỷ lục kiến ​​tạo nhiều nhất trong một mùa giải tại Premier League. Sau khi cầu thủ 31 tuổi này kiến ​​tạo cho Matheus Cunha ghi bàn thắng quan trọng trong chiến thắng 1-0 trước Chelsea, HLV tạm quyền Michael Carrick đã hết lời khen ngợi đội trưởng của "quỷ đỏ" thành Manchester.

Carrick hết lời ca ngợi Bruno. ẢNH: MANCHESTER UNITED

"Tác động của Bruno trong một thời gian dài là vô cùng lớn, và anh ấy đã duy trì điều đó xuyên suốt, "HLV Carrick của MU nói với TNT Sports sau trận đấu, "Bruno chơi hầu hết các trận, anh ấy khỏe mạnh, anh ấy đầy khát vọng. Bruno phải gánh vác một trọng trách lớn ở khu vực giữa sân, nhưng anh ấy sẵn lòng làm điều đó vì đội.

Bruno Fernandes là một người có cá tính mạnh mẽ, và anh ấy là đội trưởng rất xứng đáng. Đôi khi điều quan trọng là phải làm gương và dẫn dắt. Bruno rất năng nổ, có tầm ảnh hưởng lớn trên sân. Anh ấy đã đóng góp rất nhiều cho CLB này trong vài năm qua".