Pogba khuyên Mainoo rời MU 23/04/2026 12:22

Kobbie Mainoo đã lấy lại được vị trí trong đội hình chính của MU dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick. Cựu tiền vệ của "quỷ đỏ" thành Manchester Paul Pogba đã khuyên Kobbie Mainoo rằng thời gian thi đấu nên là yếu tố quan trọng hàng đầu khi cân nhắc tương lai của mình.

Kobbie Mainoo đã có rất ít cơ hội ra sân dưới thời HLV trước đó của Manchester United là Ruben Amorim, điều này làm dấy lên sự không chắc chắn về tương lai của anh tại Old Trafford. Theo các báo cáo, Mainoo đã yêu cầu được cho mượn để tạm rời "quỷ đỏ" trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái để có được cơ hội thi đấu thường xuyên hơn, một yêu cầu mà Manchester United đã từ chối.

Cầu thủ 21 tuổi Mainoo chỉ còn 12 tháng nữa là hết hạn hợp đồng với MU khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đến và MU đang xúc tiến gia hạn hợp đồng để giữ chân "viên ngọc quý" của mình. Giống như Mainoo, Pogba trưởng thành từ học viện đào tạo trẻ của MU, nhưng đã rời đi để gia nhập Juventus vào năm 2012 để tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên hơn trong đội một.

Tờ Mirror bình luận Pogba dường như khuyên Mainoo chia tay MU. ẢNH: AFP

Paul Pogba trở lại Old Trafford vào năm 2016 trước khi rời đi một lần nữa sáu năm sau đó. Khi được hỏi trên podcast Rio Ferdinand Presents về lời khuyên dành cho Mainoo, Pogba dường như ám chỉ rằng cầu thủ này nên rời MU, tờ Mirror (Anh) bình luận.

Paul Pogba cho biết, "Kobbie Mainoo đã thi đấu và cậu ấy là một cầu thủ tài năng, thực sự rất tài năng. Cậu ấy vẫn còn trẻ. Khó lắm. Thật sự rất khó. Vấn đề là Mainoo cảm thấy thế nào. Nếu Mainoo cảm thấy như vậy, nếu cậu ấy hòa thuận với HLV, nếu HLV thực sự tin tưởng cậu ấy, bởi vì cậu ấy sẽ có sự ủng hộ của tất cả các CLB, thì chắc chắn là như vậy.

Nhưng tôi không biết về hợp đồng của Mainoo, vì nếu cậu ấy trở thành cầu thủ tự do thì câu chuyện sẽ khác, tôi nghĩ vậy. Nhưng, bạn biết đấy, một cậu bé như thế này, Mainoo nghĩ rằng mình có thể chơi tốt và những người khác cũng nghĩ vậy, các quản lý của Mainoo liên tục thúc ép, nói với cậu ấy rằng, cậu có thể chơi cho đội này, tại sao cậu không chơi. Điều đó cũng tác động đến cậu bé và Mainoo nghĩ, "ừ, mình nên rời đi".

Có lẽ đó không phải là quyết định đúng đắn. Và thật khó để tôi nói rằng Kobbie Mainoo nên ra đi khi cậu ấy được mọi người ở Manchester United yêu mến đến vậy. Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời, có tiềm năng rất lớn và cậu ấy hoàn toàn có thể có một sự nghiệp tuyệt vời tại Manchester United. Tôi không biết, nhưng tôi chỉ mong cậu ấy mọi điều tốt đẹp nhất. Tôi không biết cậu ấy sẽ đưa ra quyết định gì. Tôi chỉ muốn xem Kobbie Mainoo thi đấu vì xem cậu ấy chơi bóng rất thú vị".

Mainoo đã đồng ý gia hạn hợp đồng với Manchester United đến mùa hè năm 2031. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Kể từ khi rời MU, cuộc sống của Paul Pogba không hề suôn sẻ. Tiền vệ người Pháp này đã bị cấm thi đấu vì sử dụng doping. Sau khi trở lại, Pogba gia nhập CLB AS Monaco của Pháp vào mùa hè năm ngoái, nhưng chỉ có được 4 lần ra sân ở Ligue 1 mùa này.

Trong khi đó, thông tin mới nhất từ truyền thông Anh cho biết, Kobbie Mainoo đã đồng ý ký hợp đồng mới với MU cùng mức lương được tăng gấp 4 lần. Tiền vệ người Anh đã đàm phán với ban lãnh đạo MU trong ba tháng qua. Và được biết Mainoo sắp ký hợp đồng dài hạn trị giá 120.000 bảng Anh mỗi tuần, giữ anh ở Old Trafford đến năm 2031.