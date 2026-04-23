Pep Guardiola đáp trả Rooney về hành động quá lố của Man City 23/04/2026 11:52

Huyền thoại của Manchester United Wayne Rooney đã lên tiếng về màn ăn mừng của Manchester City sau khi đoàn quân của HLV Pep Guardiola đánh bại Arsenal 2-1 trên sân nhà Etihad trong một trận đấu quan trọng ở vòng 33 Premier League cuối tuần qua, khi cuộc đua giành chức vô địch đang dần đi đến hồi kết.

Bây giờ, HLV Pep Guardiola của Man City đã đáp trả Wayne Rooney sau khi cựu danh thủ của MU này cho rằng màn ăn mừng của các cầu thủ Man City sau chiến thắng trước Arsenal là "vội vàng" và "quá lố" .

Man City bước vào trận đấu quan trọng hôm Chủ nhật tại Etihad với tâm thế chỉ có chiến thắng mới giúp họ vượt qua Arsenal với khoảng cách 6 điểm. Và đoàn quân của Pep Guardiola đã làm được điều đó với các bàn thắng của Rayan Cherki và Erling Haaland, mang về chiến thắng quý giá 2-1, giúp họ thu hẹp khoảng cách với Arsenal còn 3 điểm và đá ít hơn 1 trận.

Các cầu thủ Man City ăn mừng đầy phấn khích sau trận thắng Arsenal 2-1. ẢNH: MIRROR/GETTY

Rạng sáng nay 23-4, Man City tiếp tục giành chiến thắng 1-0 trước Burnley trong trận đấu bù để chính thức san bằng khoảng cách với Arsenal. Man City có cùng 70 điểm với Arsenal, cùng hiệu số +37 nhưng vươn lên dẫn đầu bảng nhờ hơn đối đầu và ghi nhiều bàn hơn.

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử MU Wayne Rooney đã đề cập đến màn ăn mừng của Man City sau trận đấu với Arsenal, với việc Gianluigi Donnarumma được nhìn thấy nhảy vào đám đông khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, đồng thời nhấn mạnh vẫn còn rất nhiều trận đấu phía trước trong cuộc đua giành chức vô địch Ngoại hạng Anh.

Nhưng HLV Pep Guardiola nói rằng mọi người có thể nói "bất cứ điều gì ngu ngốc họ muốn" và màn ăn mừng của Manchester City là hoàn toàn chính đáng, xét đến chất lượng của đối thủ và tầm quan trọng của trận đấu.

HLV Pep Guardiola của Man City chia sẻ, "Khi ngồi ngoài sân và xem Arsenal thi đấu, tôi phải dành lời khen ngợi hết lời. Họ là một đội bóng hàng đầu, ứng cử viên vô địch Champions League và Premier League. Tôi đã xem trận đấu đó và chúng tôi phải đổ mồ hôi và chiến đấu hết mình để đánh bại Arsenal vì họ có mọi thứ. Arsenal rất cạnh tranh, có tinh thần thi đấu cao và làm rất nhiều điều tốt.

Arsenal chơi bóng ngắn, họ chơi rất hay. Arsenal chơi bóng dài, họ thắng trong những pha tranh chấp bóng hai, những pha bóng cố định. Thật là một cơn ác mộng. Tôi rất khâm phục khả năng cạnh tranh và đối đầu với họ, và hai lần gần nhất đã đánh bại họ. Tôi dành nhiều lời khen ngợi cho các cầu thủ này, họ hiểu và cảm nhận được điều đó".

Pep Guardiola đã đáp trả thẳng thắn bình luận của Rooney. ẢNH: HAYTERS TV

Nhắc đến bình luận của Rooney, chiến lược gia người Tây Ban Nha Guardiola tiếp tục: "Mọi người có thể nói bất cứ điều gì ngu ngốc mà họ muốn. Các cầu thủ ăn mừng vì họ biết giá trị của đối thủ. Họ biết nếu chúng tôi không thắng thì sẽ "tạm biệt". Họ đã thắng và chúng tôi vẫn còn ở đó. Làm sao họ không thể ăn mừng được chứ?.

Dù bạn tôn trọng đối thủ và người hâm mộ của đối thủ đến đâu, hãy ăn mừng theo cách bạn muốn. Chờ đến cuối mùa giải mới ăn mừng ư? Thôi nào. Tôi đã nói với họ "trong mỗi trận đấu, hãy sống vì người hâm mộ của chúng ta" và tận hưởng khoảnh khắc đó. Không sống trọn vẹn từng khoảnh khắc thì có ý nghĩa gì? Chỉ được ăn mừng một lần nếu thắng? Còn nếu thua thì cứ khóc lóc suốt ngày sao? Thôi nào.

Dĩ nhiên chúng tôi sẽ không ăn mừng giữa tuần nếu thắng 3-0 hoặc 4-0 và đối thủ là người khác. Ai cũng biết trận đấu đó là trận chung kết. Đặc biệt là đối với chúng tôi. Có thể không phải với họ nhưng với chúng tôi đó là trận chung kết và dĩ nhiên bạn phải ăn mừng".