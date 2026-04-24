Tiêu chuẩn cực thấp ở MU và khả năng Bruno Fernandes thắng giải hay nhất mùa 24/04/2026 11:23

Roy Keane đã thẳng thắn chỉ ra thực tế trong những lời bàn tán về việc Bruno Fernandes xứng đáng nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA, đồng thời nêu ra tiêu chuẩn của MU là một vấn đề.

Huyền thoại của Manchester United Roy Keane đã đáp trả cựu đồng đội Gary Neville và khẳng định rằng Bruno Fernandes chỉ được nhắc đến như một ứng cử viên tiềm năng cho giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA vì tiêu chuẩn của Manchester United "thực sự rất thấp".

Ngôi sao người Bồ Đào Nha là cá nhân nổi bật nhất tại Old Trafford và đang có một trong những mùa giải xuất sắc nhất sự nghiệp. Những con số thống kê của Bruno Fernandes, đặc biệt là về khả năng tạo cơ hội và kiến ​​tạo, đã giúp anh nổi bật so với các cầu thủ khác tại Premier League.

Do đó, Bruno Fernandes đang được nhắc đến nhiều và được kỳ vọng sẽ giành được các giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất năm của Anh vào cuối mùa giải. Đội trưởng của MU nằm trong số những ứng cử viên sáng giá cho giải thưởng chính, cùng với Declan Rice, Erling Haaland và Bernardo Silva cũng đang cạnh tranh.

Bruno Fernandes được nhắc đến như ứng viên cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của Premier League. ẢNH: MIRROR/GETTY

Huyền thoại MU Gary Neville thừa nhận Bruno Fernandes sẽ là lựa chọn của mình, nhưng cảm thấy sự hoài niệm xung quanh Bernardo Silva trong mùa giải cuối cùng tại Man City và bóng đá Anh có thể giúp anh nhận được nhiều phiếu bầu hơn. Roy Keane cũng cảm thấy tiền vệ của Man City sẽ được chọn, đặc biệt nếu đội bóng của Pep Guardiola giành được cú ăn ba quốc nội.

Khi Neville đưa ra lập luận ủng hộ Bruno Fernandes, anh nói trên chương trình Stick to Football, "Tôi chỉ nghĩ đến vị trí hiện tại của Manchester United so với những gì họ đã thể hiện trong suốt mùa giải". Roy Keane sau đó hỏi "quỷ đỏ" thành Manchester đang ở vị trí nào trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, và mỉa mai nói "tuyệt vời" khi Neville nói là thứ ba.

Cầu thủ người Ireland Roy Keane, người luôn đặt ra tiêu chuẩn rất cao khi còn là đội trưởng của MU, tin rằng Bruno Fernandes đang được hưởng lợi trong một đội bóng có kỳ vọng rất thấp. Keane cho biết: "Nhưng khi tiêu chuẩn của bạn thực sự rất thấp, bạn cố gắng nâng cao nó lên một chút..."

Bruno Fernandes đã bốn lần được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất năm Sir Matt Busby của MU- nhiều nhất so với bất kỳ cầu thủ nào trong lịch sử của đội chủ sân Old Trafford. Bruno cũng đã sáu lần giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất tháng của Premier League - chỉ kém một lần so với kỷ lục do Mohamed Salah và Harry Kane nắm giữ.

Roy Keane chê MU hiện tại có tiêu chuẩn quá thấp. Ảnh: Stick to Football

Bất chấp những giải thưởng cá nhân đó, Bruno Fernandes chỉ giành được hai danh hiệu kể từ khi chuyển đến MU từ Sporting vào tháng 1-2020. Tiền vệ kiến ​​tạo người Bồ Đào Nha đã giành được Cúp Liên đoàn Anh và FA Cup, nhưng chưa bao giờ là thành viên của một đội bóng có thể cạnh tranh chức vô địch Premier League, điều mà anh biết là kỳ vọng tối cao.

Gần đây, Bruno Fernandes đã chia sẻ với tờ Telegraph (Anh): "Vì vậy, điều quan trọng nhất mà CLB hiểu được là: lần cuối cùng họ vô địch Ngoại hạng Anh là vào năm 2013. Đó là khoảng thời gian quá dài đối với một CLB như Manchester United. Việc không giành được chức vô địch Ngoại hạng Anh trong thời gian dài như vậy là không bình thường. Là một cầu thủ, bạn phải hiểu rằng người hâm mộ, sự kỳ vọng, sẽ luôn là chúng tôi muốn trở lại và giành chức vô địch Ngoại hạng Anh".