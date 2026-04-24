Mbappe bóng gió về Mourinho, HLV của Real Madrid lên tiếng 24/04/2026 10:53

Theo các nguồn tin, Jose Mourinho được cho là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí HLV trưởng tiếp theo của Real Madrid, điều này cho thấy HLV hiện tại Alvaro Arbeloa sẽ không được bổ nhiệm chính thức.

HLV trưởng Real Madrid, Alvaro Arbeloa, khẳng định ông không hề nao núng sau khi Kylian Mbappe thích một bài đăng trên Instagram dường như ủng hộ khả năng Jose Mourinho trở lại đội chủ sân Bernabeu. Arbeloa, 43 tuổi, đã dẫn dắt Real Madrid từ tháng Giêng nhưng chưa rõ liệu đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có tiếp tục tin tưởng ông ở mùa giải tới hay không, hay liệu ông sẽ trở lại vai trò ở học viện đào tạo trẻ của họ.

Những đồn đoán về việc Real Madrid đang lên kế hoạch thay thế Arbeloa đã gia tăng trong những ngày gần đây, sau khi bị Bayern Munich loại khỏi Champions League ở tứ kết. 13 năm sau khi rời Bernabeu, Mourinho đang được liên hệ với một sự trở lại đầy bất ngờ.

Arbeloa không để tâm đến những gì Mbappe mong muốn về HLV tiếp theo của Real Madrid. ẢNH: SOPA

Mặc dù vẫn còn hợp đồng với Benfica đến tháng 6 năm 2027, cựu HLV của Chelsea, Manchester United và Tottenham mới đây đã bày tỏ sự nghi ngờ về tương lai của mình tại Lisbon. Mbappe càng làm tăng thêm nghi ngờ khi thích một bài đăng trên Instagram cho rằng Mourinho nên là ứng cử viên dẫn dắt Real Madrid.

Bài báo nhấn mạnh thành tích thắng trận của HLV 63 tuổi người Bồ Đào Nha trong ba năm dẫn dắt Real Madrid và tầm ảnh hưởng của ông đối với Cristiano Ronaldo. Khi được hỏi về hoạt động trên mạng xã hội của Mbappe, Arbeloa đã lảng tránh câu hỏi.

"Tôi thậm chí không để tâm đến những chuyện đó", HLV Arbeloa của Real Madrid nói, "Tôi không bận tâm nếu Mbappe thích Mourinho, Julia Roberts hay bất cứ ai khác. Điều đó không quan trọng".

Real Madrid còn sáu trận đấu nữa ở La Liga và đang kém đối thủ truyền kiếp Barcelona chín điểm. Một chiến thắng trên sân khách trước Real Betis vào rạng sáng mai 25-4 sẽ gây áp lực lên Barcelona để họ tái lập khoảng cách dẫn đầu khi làm khách trên sân Getafe ngay sau đó.

Real Madrid hy vọng cuộc đua giành chức vô địch vẫn còn gay cấn khi họ đối đầu với Barcelona tại Camp Nou vào Chủ nhật, ngày 10-5. Real Madrid đã thắng trận El Clasico đầu tiên hồi đầu mùa giải trước khi để thua trận thứ hai - trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha - điều cuối cùng đã khiến HLV Xabi Alonso mất việc.

Mbappe mong muốn Mourinho dẫn dắt Real Madrid. ẢNH: MIRROR/GETTY

Về tương lai của Mourinho, gần đây ông được hỏi liệu có thể đảm bảo rằng mình sẽ vẫn ở Benfica mùa giải tới hay không. Jose Mourinho trả lời, "Tôi không thể nói, làm sao tôi có thể nói điều như vậy? Nó không chỉ phụ thuộc vào tôi! Điều đó quá rõ ràng rồi.

Từ HLV, cầu thủ, giám đốc báo chí đến chuyên viên vật lý trị liệu, tất cả chúng ta đều trong cấu trúc của CLB, giống như bạn, một nhà báo của A BOLA, không ai có thể đảm bảo rằng bạn sẽ ở lại BOLA trong 10 năm tới. Có thể bạn muốn ở lại, nhưng không thể đảm bảo điều đó. Rõ ràng, tôi cũng không thể đảm bảo điều đó".