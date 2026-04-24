Carrick lên tiếng về việc được so sánh với Solskjaer tại MU 24/04/2026 11:53

Michael Carrick đã làm rất tốt kể từ khi được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền của MU đến cuối mùa giải, được so sánh với Ole Gunnar Solskjaer sau quãng thời gian ấn tượng của ông trên cương vị HLV tạm quyền tại Old Trafford vào năm 2019.

HLV trưởng của Manchester United Michael Carrick, đã gọi những so sánh với Ole Gunnar Solskjaer là "không liên quan" - nhưng ông vẫn chưa biết liệu thời gian tạm quyền của mình có kết thúc với kết quả tương tự hay không. Ban lãnh đạo Manchester United vẫn chưa quyết định liệu Carrick, 44 tuổi, có được bổ nhiệm làm HLV trưởng chính thức hay không, bất chấp việc ông đã giúp "quỷ đỏ" tiến gần hơn đến việc giành vé tham dự Champions League mùa tới, khi đội đang ở vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League.

Được bổ nhiệm tạm quyền vào tháng Giêng, cựu tiền vệ của MU Carrick đã thắng 8 trong số 12 trận đấu tại Premier League, giúp Quỷ đỏ vươn lên vị trí thứ ba khi chỉ còn 5 trận đấu nữa. Thời gian Carrick dẫn dắt MU có nhiều điểm tương đồng với Solskjaer. Thời điểm năm 2019, chính Carrick là trợ lý HLV cho Solskjaer tại MU.

Carrick (phải) thời còn làm trợ lý HLV cho Solskjaer tại MU. ẢNH: MIRROR/GETTY

Solskjaer được bổ nhiệm làm HLV trưởng chính thức của MU chưa đầy ba tháng sau khi trở lại ngồi ghế tạm quyền, nhưng cuối cùng chiến lược gia người Na Uy bị sa thải vào năm 2021 sau khởi đầu mùa giải tệ hại. Khi được hỏi nhận định của mình về những so sánh với người đồng nghiệp cũ và người bạn thân thiết, Carrick trả lời: "Tôi không nghĩ đó là thiếu tôn trọng, tôi nghĩ tôi dành sự tôn trọng tối đa cho Solskjaer.

Solskjaer là bạn thân của tôi nên tôi đã làm việc rất sát sao với anh ấy khi anh ấy còn ở đây. Vì vậy, tôi khá gắn bó với Solskjaer và tôi nghĩ chúng tôi đã cùng nhau làm được nhiều việc tốt, trở nên thân thiết. Nhưng cuối cùng thì mọi chuyện đã thay đổi và đi theo một hướng khác, đó là bóng đá mà.

Tôi nghĩ rằng khi so sánh, bạn có thể so sánh với nhiều tình huống, HLV, đội bóng khác nhau qua các năm, điều đó phụ thuộc vào việc bạn muốn chọn điều gì để so sánh. Thật ra điều đó không quan trọng, hoàn toàn không, và đó không phải là điều tiêu cực hay tích cực, tôi nghĩ nó thực sự không có liên quan gì cả. Chúng tôi là một đội khác rồi, đây là một thời điểm khác, vì vậy tôi không nghĩ rằng việc so sánh tôi với Solskjaer thực sự tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào cả".

Trước trận đấu giữa MU với Brentford trên sân nhà Old Trafford ở vòng 34 Premier League vào rạng sáng thứ ba tuần tới (28-4) , Carrick cũng được hỏi về tương lai của mình. "Tôi đã nói điều này nhiều lần rồi, tôi thích ở đây, bạn biết đấy, tôi thích vai trò hiện tại của mình", Carrick khẳng định nói, "Chúng tôi đã đạt được một số kết quả tốt và đang ở trong tình trạng khá tốt, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm.

Chúng tôi vẫn muốn tiếp tục cải thiện, có những mục tiêu mà chúng tôi thực sự muốn đạt được. Tôi sẽ xem xét, tôi sẽ tiếp tục nói những điều tương tự trước mặt các bạn mỗi tuần. Tôi chỉ có thể nói đến thế thôi, nhưng tôi đã nói nhiều lần rồi, tôi rất thích ở đây, tôi yêu thích công việc này, thật vinh dự khi được ở vị trí hiện tại".

Carrick đang có khởi đầu rất tốt với tư cách HLV tạm quyền của Manchester United, tương tự như những gì Solskjaer đã làm. ẢNH: MUTV

Khi được hỏi về thời điểm có thể nhận được quyết định liệu có tiếp tục dẫn dắt MU hay không, Michael Carrick trả lời: "Thành thật mà nói, tôi không chắc, và thực sự thì tôi không quá vội vàng về vấn đề thời hạn. Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ rõ ràng khi đến lúc thích hợp.

Hiện tại, tôi ở đây để giúp đội bóng và Manchester United đạt được kết quả tốt. Hiện tại chúng tôi đang làm khá tốt, chúng tôi có thể tiếp tục nỗ lực và tiến bộ hơn nữa. Vì vậy, đó là tất cả những gì tôi đang tập trung vào lúc này".