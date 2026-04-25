Chelsea nhận tin vui lớn trong cuộc tìm kiếm HLV mới 25/04/2026 12:29

(PLO)- Chelsea nhận được tin vui lớn trong cuộc tìm kiếm HLV mới khi chủ sở hữu một CLB tiết lộ ứng cử viên này "có quyền tự do ra đi nếu muốn".

Chủ tịch CLB Como đã xác nhận rằng HLV Cesc Fabregas được phép tự do chia tay Como để gia nhập Chelsea. Cựu tiền vệ của Chelsea Cesc Fabregas được cho là sẽ trở lại Stamford Bridge với vai trò HLV trưởng sau khi HLV Liam Rosenior của The Blues bị sa thải. Tờ Sun Sports (Anh) bình luận về thông tin này, "Chelsea nhận tin vui lớn trong cuộc tìm kiếm HLV mới".

Ban lãnh đạo của Chelsea, những người thừa nhận cần thời gian để tự nhìn nhận lại sau khi Rosenior rời đi chỉ sau 106 ngày tại vị, sẽ bổ nhiệm người thay thế chính thức vào mùa hè. Cựu danh thủ người Tây Ban Nha Cesc Fabregas, 38 tuổi, đã có 198 lần ra sân cho Chelsea và giành được hai chức vô địch Ngoại hạng Anh.

Cesc Fabregas gia nhập Como với tư cách cầu thủ vào năm 2022, mua cổ phần của CLB, và giữ chức HLV từ năm 2024, sau khi làm việc tại học viện đào tạo của CLB và làm HLV tạm quyền ở Serie B. Dưới sự dẫn dắt của Cesc Fabregas, hiện tại đội bóng vô danh Como đang đứng thứ năm tại Serie A và đang cạnh tranh suất dự Champions League mùa tới.

Cesc Fabregas có khởi đầu đầy thành công trong sự nghiệp HLV. ẢNH: SHUTTERSTOCK

Trả lời phỏng vấn City AM, chủ tịch Como, Mirwan Suwarso, cho biết: “Nếu điều đó làm Cesc Fabregas hạnh phúc, thì đó là việc của anh ấy thôi. Bạn muốn nhân viên của mình ở lại càng lâu càng tốt, nhưng cuối cùng thì chúng tôi không sở hữu Cesc Fabregas và anh ấy có quyền tự do đến Chelsea nếu muốn".

Tuy nhiên, có ý kiến ​​cho rằng Cesc Fabregas không chỉ đầu tư về mặt tài chính mà còn cả về mặt tình cảm vào Como và xem công việc này là một nhiệm kỳ lâu dài. Cesc Fabregas đã từ chối bình luận về những tin đồn, khẳng định rằng anh đang tập trung vào đội bóng ở Serie A.

Đáp lại những bình luận của chủ tịch CLB, Cesc Fabregas nói: “Tôi không có gì để nói về điều đó cả, nghĩ về chuyện đó lúc này thật ngớ ngẩn. Tôi đang tập trung vào trận đấu tiếp theo với Genoa. Tôi tin sẽ tiếp tục chương trình huấn luyện của mình tại Como và tập trung vào các trận đấu sắp tới.

Tôi sẽ thật điên rồ nếu nghĩ đến bất cứ điều gì khác ngoài năm trận đấu tiếp theo và đưa đội bóng của mình đến đấu trường châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử. Tôi chưa thấy hay nghe bất kỳ bình luận nào khác từ chủ tịch, ngoài việc ông ấy nói rằng ông ấy rất coi trọng tôi".

Chelsea được cho là sẵn sàng bổ nhiệm một HLV giàu kinh nghiệm hơn ở Premier League vào mùa hè này, điều này có thể loại trừ Cesc Fabregas khỏi danh sách ứng cử viên. HLV Andoni Iraola của Bournemouth đã xác nhận ông sẽ rời CLB vào cuối mùa giải và Chelsea đang rất muốn đàm phán với HLV người Tây Ban Nha này.

Calum McFarlane tạm quyền dẫn dắt Chelsea đến hết mùa giải. ẢNH: SUN SPORTS/GETTY

Tuy nhiên, theo báo cáo của tờ SunSport (Anh), Chelsea sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh đáng kể để có được Iraola và có thể sẽ gặp khó khăn trong việc thuyết phục ông gia nhập đội bóng.

Calum McFarlane, người trước đây là HLV đội U-21 Chelsea trước khi gia nhập đội ngũ trợ lý HLV cho Liam Rosenior, sẽ tạm thời dẫn dắt Chelsea đến hết mùa giải. McFarlane nói, “Tất cả những gì tôi được biết là tôi sẽ dẫn dắt đội bóng trên cơ sở HLV tạm quyền cho đến hết mùa giải. Chúng ta sẽ xem xét mọi việc từng ngày một".