Bứt phá tại Huế, áo vàng Marchuk Dzianis đối mặt “cửa ải” Hải Vân Quan 12/04/2026 14:41

Áo vàng Marchuk Dzianis mừng chiến thắng chặng 9. Ảnh: PHẠM HUY

Chặng đấu diễn ra trên cung đường quen thuộc Dã Viên – Phú Xuân với tốc độ cao ngay từ đầu. Đây vốn là “sân khấu” của các tay đua nước rút, nơi những cái tên như Patrick Patterson hay Lê Nguyệt Minh được kỳ vọng sẽ tạo nên khác biệt. Tuy nhiên, kịch bản đã diễn ra theo cách có lợi cho áo vàng.

Diễn biến chặng 9 và chiến thắng thứ 4 của Dzianis. Clip: MQ

Dù không trực tiếp giành chiến thắng chặng, Nguyệt Minh vẫn đóng vai trò quan trọng trong chiến thuật của đội khi tham gia kéo tốp, giữ nhịp độ cao và kiểm soát thế trận. Sự hỗ trợ này giúp Marchuk có vị trí thuận lợi trước khi tung cú nước rút quyết định.

Tay đua người Belarus đã không bỏ lỡ cơ hội, bứt tốc mạnh mẽ để cán đích đầu tiên với tốc độ trung bình lên tới 45,29 km/giờ. Chiến thắng này không chỉ giúp anh bảo vệ thành công áo vàng mà còn vươn lên chiếm luôn áo xanh, cho thấy sự toàn diện cả về tốc độ lẫn sức bền.

Sau màn thể hiện ấn tượng tại Huế, Dzianis tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu trên bảng tổng sắp. Tuy nhiên, thử thách thực sự vẫn đang chờ phía trước khi đoàn đua bước vào chặng 10 – một trong những chặng đấu quan trọng nhất của giải.

Đoàn đua tranh tài trên cầu Phú Xuân.

Pha tấn công tại ga Huế.

Đầu cầu Dã Viên - Huế.

Marchuk Dzianis vượt qua Patterson và Nguyệt Minh tại đích đến.

Chặng đua này sẽ đưa các tay đua chinh phục liên tiếp ba ngọn Hải Vân Quan, đèo Phước Tượng và đèo Phú Gia. Trong đó, Hải Vân Quan luôn được xem là “cửa ải” khắc nghiệt bậc nhất, nơi thường tạo ra những bước ngoặt lớn về thứ hạng.

Đây là thời điểm mà các tay đua cạnh tranh áo vàng sẽ tung ra những đòn tấn công quyết định. Với lợi thế đang có, Marchuk Dzinais chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu bị bám đuổi quyết liệt. Các đối thủ phía sau sẽ tận dụng địa hình đèo dốc để gia tăng áp lực, thu hẹp khoảng cách hoặc thậm chí lật đổ vị trí dẫn đầu.

Ở chiều ngược lại, bài toán đặt ra cho đội của áo vàng không chỉ là phong độ cá nhân, mà còn là khả năng hỗ trợ chiến thuật. Việc bảo vệ vị trí dẫn đầu qua các cung đường leo dốc dài đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên, đặc biệt trong việc giữ sức và phân phối lực hợp lý trước những đòn tấn công quyết liệt từ các đối thủ.

Sau chặng đua tốc độ tại Huế, mọi sự chú ý giờ đây đang dồn về đèo Hải Vân – nơi không chỉ kiểm chứng thể lực mà còn là thước đo bản lĩnh của các ứng viên áo vàng. Kết quả chặng 10 vì thế được dự báo sẽ tác động mạnh đến cả bảng tổng sắp cá nhân lẫn thứ hạng đồng đội.