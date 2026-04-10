Chặng đua "huề" và cú sẩy chân của “phản lực cơ” Marchuk Dzianis 10/04/2026 13:58

(PLO)-Chuỗi chiến thắng của “phản lực cơ” Marchuk Dzianis đã dừng lại ở con số 2 sau cú sẩy chân tại vạch đích chặng 8.

"Phản lực cơ" Dzianis (trái) bất lực trước tốc độ của Patterson.

Chặng đấu dài 180 km, xuất phát từ Đồng Hới về TP Huế tiếp tục đua theo kịch bản rất… cũ. Các ứng viên tranh áo vàng chung cuộc chủ động chơi ở thế thủ, cùng với đó là hàng loạt những tay đua không thuộc diện tranh chấp thong dong bứt phá tách tốp.

Thi đấu nổi bật nhất một trong những chặng đường trường dài nhất hành trình, tay đua Võ Thanh An xuất thần thực hiện cú sô-lô hơn 70 km, một mình một ngựa chinh phục hai mức sprint (giải thưởng dọc đường) trước khi tay đua của 620 Châu Thới Vĩnh Long bị đoàn đông bắt kịp.

Tay đua Võ Thanh An mừng chiến thắng hai sprint liên tiếp.

Tương tự, tay đua của TP.HCM New Group Nguyễn Minh Việt cũng dũng mãnh thoát khỏi đoàn đông, một mình chinh phục mức sprint 3. Cùng động thái đó, là pha sô-lô bất thành của ngoại binh đội Nhựa Bình Minh TP.HCM - Ilia Shchevgolkov cách đích đến khoảng 30 km, tất cả tạo nên những cuộc rượt đuổi tốc độ sôi nổi trên đường đua.

Nhìn chung, những cuộc nổi dậy bất thành nêu trên không nằm ngoài sự kiểm soát thế trận của Đồng Nai, tập thể đang nắm giữ hầu hết các danh hiệu cao quí nhất Cúp Truyền Hình.

Trước đó, chiến tướng trẻ đội Đồng Nai - Đặng Ngọc Tú cũng tuyên bố: “giải thưởng áo xanh chung cuộc mới là mục tiêu chính”.

Thế nhưng tại đích đến chặng 8, cú sẩy chân của Marchuk Dzianis trước kỳ phùng địch thủ Patrick Patterson (620 Nông Nghiệp Vĩnh Long) khiến hơi nóng của cuộc đua tranh danh hiệu “Vua nước rút” Cúp Truyền Hình mùa này càng càng trở nên.

Với 15 điểm thưởng bước lên bục chiến thắng, tay đua người New Zealand – Patterson xuất sắc thu ngắn khoảng cách điểm thưởng lẫn giờ thưởng với Marchuk Dzianis trên bảng điểm áo xanh lẫn giải thưởng áo vàng. Trong khi đó, giải thưởng áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc nhất tiếp tục được Lâm Gia Hào (Đồng Tháp 2) thống trị qua 7 chặng liên tiếp.

Patrick Patterson ăn mừng chiến thắng chặng 8.

Trên bảng tổng sắp đồng đội, đoàn đua về đích chùm đông khiến trật tự bảng xếp hạng không có sự xáo trộn nào khi ngôi đầu tiếp tục được dẫn dắt bởi các tay đua Kenda Đồng Nai. Hai vị trí nhì, ba lần lượt thuộc về Công An TP.HCM và Quân khu 7.

Sau 8 chặng tranh tài liên tục, các tay đua được nghỉ ngơi trọn vẹn ngày 11-4 trước khi bước vào chặng đua tốc độ truyền thống, 42 km vòng quanh hai cây cầu Trường Tiền – Phú Xuân (Huế) sáng 12-4.