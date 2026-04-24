Chủ tịch UEFA: “Xem bóng đá, tôi rối vì VAR” 24/04/2026 13:18

Chủ tịch UEFA, ông Aleksander Ceferine, cựu tuyển thủ Slovenia đã phát biểu như thế khi nói về thực trạng phiền phức của công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR).

Có một sự thật phơi bày lâu nay kể khi VAR lần đầu tiên ra đời ở châu Âu, từ những nhà cầm quân đến cầu thủ, đến quan chức cao nhất cũng phải lên tiếng về sự rắc rối của VAR. Cách đây không lâu sau cuộc trưng cầu thì có đến 78 % fan Ngoại hạng Anh yêu cầu bỏ VAR.

Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin than trời vì VAR quá khó hiểu và mỗi giải mỗi kiểu. Ảnh: G.N

Chủ tịch UEFA nêu suy nghĩ: “Ngồi xem một trận bóng đá tôi đã đấu tranh với mình rất nhiều để hiểu được tình huống trọng tài phạt hay không phạt... khi xem VAR. Tôi biết bóng đá đơn giản vì tôi là cựu tuyển thủ Slovenia, nhưng quá nhiều lần xem VAR, tôi không hiểu quyết định của trọng tài”.

Cũng theo Chủ tịch UEFA nhận định, có rất nhiều người hâm mộ không hiểu khi trọng tài đưa ra quyết định sau khi xem VAR. Vị đứng đầu bóng đá châu Âu nêu ví dụ thuật ngữ “chơi bóng bằng tay” trong vòng cấm sẽ chẳng ai hiểu khi nào bị phạt đền và khi nào không bị phạt đền. Tất cả chúng ta xem trận đấu ai cũng cố gắng hiểu nó trong một tình huống cụ thể “chơi bóng bằng tay trong vòng cấm” nhưng vì sao lại thoát phạt đền hay tại sao lại bị phạt đền...

Mặt khác thời gian VAR can thiệp trong sân quá phiền phức, quá dài. Trọng tài VAR, giải thích cho trọng tài trên sân mất quá nhiều thời gian. Rồi khi một bàn thắng đã được hình thành hợp lệ thì tổ VAR và trọng tài trên sân còn trao đổi rất lâu nữa... Thật vô lý.

Chủ tịch Ceferin cũng chỉ ra sự phiền toái rằng, ông xem những trận ngoại hạng Anh có khi trận đấu dừng rồi trao đổi đến 10 thậm chí 15 phút, thật kỳ lạ. Chúng tôi chỉ trao đổi “có lỗi hay không có lỗi” mà thôi, trao đổi gì mà dài lê thê thế? - Chủ tịch Ceferin nói.

Vị đứng đầu bóng đá châu Âu cũng nêu thực trạng, tại các giải đấu cúp, cách điều hành VAR khác xa giải vô địch quốc gia khiến người xem cảm thấy không hiểu nổi bóng đá. Chủ tịch Ceferin nói thêm, mỗi giải trong nước lại có một “ông chủ khác nhau” và thế là áp dụng VAR... theo cách của mình.

Chủ tịch Ceferin nêu đề xuất, Hội đồng các LĐBĐ quốc tế (IFAB), nơi đặt ra luật chơi bóng đá, phải xem xét lại vấn đề này.