Sốc: Tuyển Ý thẳng thừng từ chối thay Iran đá World Cup 24/04/2026 10:41

Bộ trưởng Thể thao Andrea Abodi và Chủ tịch Ủy ban Olympic Ý Luciano Buonfiglio đều cho rằng ý tưởng đưa tuyển Ý thay Iran là thiếu cơ sở và đi ngược tinh thần thể thao.

Theo Buonfiglio, việc nhắc đến khả năng Ý được trao suất dự World Cup theo cách như vậy là điều khó chấp nhận. Ông nhấn mạnh đội tuyển quốc gia phải giành vé bằng thành tích trên sân cỏ, thay vì trông chờ vào một kịch bản ngoài chuyên môn. Với ông, Ý đã thất bại ở vòng play off và cần đối diện với thực tế đó.

Buonfiglio thẳng thắn cho biết ông cảm thấy bị xúc phạm khi có người đặt Ý vào vị trí “thay thế” một đội bóng khác. Quan điểm này cũng nhận được sự đồng tình từ Bộ trưởng Thể thao Andrea Abodi.

Bộ trưởng Thể thao Andrea Abodi cho rằng tuyển Ý bị xúc phạm nếu thay Iran đá Cúp thế giới tại Mỹ. Ảnh: EPA.

Abodi cho rằng mọi suất dự World Cup phải được quyết định bằng kết quả thi đấu. Một đội đã thua trong hành trình vòng loại thì không nên xuất hiện ở giải đấu chỉ vì một biến động bên ngoài. Theo ông, điều đó không công bằng với các đội tuyển đã nỗ lực giành vé đúng cách.

Nguồn cơn tranh cãi bắt đầu từ Paolo Zampolli, đặc phái viên người Ý của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Zampolli tuyên bố ông đã đề xuất với ông Trump và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino phương án để tuyển Ý thay Iran tại World Cup 2026.

Tuy nhiên, phản ứng từ phía Ý cho thấy họ không muốn được nhìn nhận như một đội bóng chờ “cửa sau”. Sau hai lần liên tiếp lỡ hẹn World Cup, Azzurri hiểu rằng con đường duy nhất để trở lại sân khấu lớn nhất thế giới phải là chiến thắng trên sân, chứ không phải một suất thay thế gây tranh cãi.