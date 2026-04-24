Malaysia ám ảnh trận thua 0-4, Việt Nam rộng cửa vô địch Đông Nam Á 24/04/2026 10:21

(PLO)- Trận chung kết giải U-17 Đông Nam Á 2026 tại Indonesia là cuộc đối đầu giữa U-17 Việt Nam và U-17 Malaysia, diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 24-4 trên sân Gelora Delta, Sidoarjo.

Trận cuối cùng giải U-17 Đông Nam Á là màn tái đấu rất đáng chú ý, bởi hai đội từng gặp nhau ngay ở vòng bảng. Khi đó, Việt Nam đã thắng Malaysia tới 4-0 trong trận ra quân. Đó không phải là chiến thắng may mắn, mà các học trò HLV Cristiano Roland áp đảo rõ rệt về thế trận, với tốc độ triển khai bóng và khả năng tận dụng cơ hội.

Chính vì vậy, dù Malaysia đang rất quyết tâm phục thù, nhiệm vụ này được dự báo vô cùng khó khăn. Thất bại 0-4 ở vòng bảng vẫn là sức ép tâm lý lớn, nhất là khi Việt Nam tiếp tục cho thấy sự ổn định trên hành trình vào chung kết.

Ở bán kết, Việt Nam vượt qua đối thủ lớn Úc với tỷ số 2-1 sau một trận đấu căng thẳng. Lối chơi kỷ luật, phòng ngự chắc chắn và tấn công hiệu quả giúp thầy trò Roland loại một trong những đối thủ mạnh nhất giải.

HLV Roland đã từng giúp học trò thắng đậm Malaysia 4-0 trận ra quân vòng bảng. Ảnh: VFF.

Trong khi đó, Malaysia cũng có màn trình diễn ấn tượng khi thắng Lào 3-0 ở bán kết. Họ sở hữu hàng công sắc bén và tuyến phòng ngự khá chắc, nhưng trận thua đậm trước Việt Nam cho thấy khoảng cách giữa hai đội vẫn là điều Malaysia khó có thể vượt qua.

Chung kết vì thế sẽ rất căng thẳng. Việt Nam bước vào trận đấu với sự tự tin lớn, còn Malaysia buộc phải chứng minh họ đã khác sau cú ngã 0-4. Tuy nhiên, với phong độ hiện tại và lợi thế tâm lý từ chiến thắng ở vòng bảng, U-17 Việt Nam có cơ sở lớn để hướng đến chức vô địch.