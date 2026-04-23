Việt Nam và Malaysia tái đấu ở chung kết, ám ảnh bóng ma SEA Games 23/04/2026 10:58

(PLO)- Hành trình của U-17 Việt Nam và Malaysia vào chung kết giống như kịch bản SEA Games 2009 tại Lào, nhưng hy vọng là cái kết có hậu cho thầy trò Cristiano Roland.

Nhìn vào cuộc chinh phục của U-17 Việt Nam và Malaysia vào đá chung kết U-17 Đông Nam Á có nhiều nét rất giống bóng đá SEA Games 2009 diễn ra tại Lào.

Chiều và tối 22-4, hai trận bán kết giải U-17 Đông Nam Á đã diễn ra, Malaysia dễ dàng đánh bại Lào 3-0, còn Việt Nam đã có một cực đấu cực hay để ngược dòng qua mặt Úc 2-1 vào chung kết, Thầy trò Cristiano Roland tái đấu với Malaysia trong trận cuối cùng, sau lượt trận đầu bảng A, các tuyển thủ trẻ Việt Nam thắng đậm đối thủ này 4-0 theo cách rất dễ.

Trận mở màn bảng A, U-17 Việt Nam thắng dễ Malaysia 4-0. Ảnh: CTP.

Chợt nhớ hồi SEA Games 2009, thầy trò HLV Calisto ở vòng bảng chơi ấn tượng, trong đó gồm việc đánh bại U-23 Malaysia 3-0 dễ như đi dạo. Nhưng khi vào chung kết tái đấu trên sân quốc gia Lào, hàng ngàn fan Việt Nam nhuộm đỏ 4 bề khán đài chờ mở tiệc ăn mừng ngôi vô địch SEA Games.

HLV Shukor Adan từng thua đồng nghiệp Cristiano Roland nặng nề tại vòng bảng. Ảnh: NST.

Ai cũng tin Việt Nam thắng dễ Malaysia như ở vòng bảng. Nhưng thầy trò Calisto đã chạm trán một Malaysia rất khác. Họ không còn chơi bóng nhẹ nhàng mà dùng sự khác biệt về sức mạnh và sự lì lợm, tiểu xảo và cứng rắn. Cuối cùng Malaysia đánh bại Việt Nam 1-0, phá tan giấc mơ đăng quang SEA Games. Hàng ngàn fan hâm mộ Việt Nam buồn bã rời sân quốc gia Lào...

Đêm 24-4, liệu bóng đá SEA Games 2009 có lặp lại ác mộng với đội trẻ Việt Nam? Malaysia cũng sẵn có thứ “vũ khí” truyền thống là sức mạnh, độ lì và lối chơi thô ráp nếu cần. Hy vọng thầy trò HLV Cristiano Roland tiên liệu được điều này để làm chùn bước đối thủ.