Bán kết U-17 Đông Nam Á: Chung kết sớm Việt Nam - Úc 22/04/2026 11:37

(PLO)- Trận bán kết 2 giải vô địch U-17 Đông Nam Á giữa Úc và Việt Nam được xem là trận chung kết sớm.

Lào và Malaysia không phải là đối thủ của U-17 Việt Nam ở giải này, nhưng họ là “một nửa” của trận chung kết. Trong khi đó, Việt Nam và Úc là hai đội lẽ ra đá trận cuối của giải, nay trở thành trận chung kết sớm.

Hai trận bán kết U-17 Đông Nam Á diễn ra chiều và tối 22-4: Malaysia - Lào (15 giờ 30), Úc - Việt Nam (19 giờ 30). Malaysia từng thua Việt Nam 0-4 ở trận đầu bảng A, còn Lào dù có quật ngã Thái Lan trận cuối bảng B, hòa Myanmar nhưng mỗi khi gặp trẻ Việt Nam thì coi như “đứng hình”. Và nếu như tại giải này, Lào gặp U-17 Việt Nam sẽ không thoát khỏi cái bóng quá khứ.

Chạm trán với Úc, Việt Nam ở "kèo dưới", nhưng nó lại là trận chung kết sớm. Ảnh: CTP.

Chính vì lẽ đó, Việt Nam chạm trán với Úc ở bán kết, rất chính xác khi gọi là trận chung kết sớm vì đây là hai đội trẻ xuất sắc nhất giải.

Việt Nam và Úc trước khi bước vào bán kết có những nét tương đồng. Cả hai thủ môn hai đội đều giữ sạch mành lưới nhà. Việt Nam thắng Malaysia 4-0, thắng Đông Timor 10- 0 và hòa Indonesia 0-0. Trong khi đó, Úc đánh bại Brunei 12-0, thắng Singapore 1-0 và Campuchia 2-0.

Lấy những gương mặt U-17 Úc ra để chỉ ai là giỏi ở khâu ghi bàn thì quá khó. Vì khi đá với Brunei, cầu thủ trẻ Úc dứt dứt điểm là khả năng ăn bàn rất cao. Sau đó gặp hai đối thủ Singapore và Campuchia, Úc chơi rất cầm chừng và chỉ thắng 1-0, 2-0.

Hàng phòng ngự Indonesia khỏe dẫn đến U-17 Việt Nam khó ghi bàn. Ảnh: CTP.

Hai tay săn bàn của Úc gây ấn tượng là Georgio Hassarati và Josep Hunter Sikora. Cái tên “Hunter” - kẻ săn mồi nghe đã dữ dội, và thực tế cầu thủ tấn công này rất hay.

Còn về phía đội trẻ Việt Nam dẫu qua 3 trận ghi 14 bàn, song chúng tôi vẫn đặt hoài nghi khi đối đầu với Úc.

Nhìn Việt Nam ghi 4 bàn vào lưới Malaysia và 10 bàn vào lưới Đông Timor, nhưng đến trận cuối gặp Indonesia không thể ghi bàn đã đặt ra dấu hỏi lớn.

Nếu một đối thủ rắn mặt, phòng ngự giỏi như Indonesia thì những chân sút trẻ Việt Nam rất khó tìm đường bóng đi vào lưới đối phương, khác hẳn với hàng thủ của Malaysia và Đông Timor rất tệ.

Thêm vào đó, các tuyển thủ trẻ Việt Nam có lối chơi cá tính, với khả năng đá nhóm nhỏ, ban bật đẹp mắt, nhưng về sức mạnh cùng việc tận dụng cơ hội là thiếu ấn tượng.

Chạm trán với Úc rõ ràng là một câu chuyện rất khác. Đội bạn rất to khỏe, với tư duy bóng đá, ý thức chiến thuật đều hơn hẳn phần còn lại dù tất cả ở cùng lứa tuổi.

Việt Nam sẽ gặp vô vàn thách thức vào tối 22-4 này, trước một tập thể hơn hẳn mọi mặt. Lịch sử gần chục năm qua, mỗi khi U-17 (U-16) Việt Nam chạm trán Úc thì hay thua. Hy vọng thầy trò Critiano Roland sẽ đổi vận.

Bán kết 1: Malaysia- Lào: Malaysia tuy kiên cường trong trận thắng chủ nhà Indonesia 1-0 để vào bán kết, nhưng gặp các cầu thủ Lào tinh tế, thông minh... có khi sau Thái Lan, đến lượt họ lại là “nạn nhân” mới.