Đột phá khoa học thể thao Việt Nam trước thềm ASIAD 2026 22/04/2026 19:28

(PLO)- Một hệ thống đánh giá hoàn toàn mới đang làm thay đổi cách huấn luyện thể thao đỉnh cao tại Việt Nam, từ chấn thương tiềm ẩn đến trạng thái tâm lý, mọi thứ giờ đây đều được “chấm điểm” bằng dữ liệu.

Một bước ngoặt đáng chú ý vừa được thiết lập trong lĩnh vực khoa học thể thao Việt Nam khi Chương trình Vận động viên Ưu tú chính thức bước vào giai đoạn triển khai sâu với công cụ đánh giá mang tên PRI – chỉ số mức độ sẵn sàng hiệu suất. Và điều đó đang khiến giới chuyên môn phải nhìn lại toàn bộ cách chuẩn bị cho vận động viên (VĐV) trước thềm ASIAD 2026.

Khi VĐV được “đọc lỗi” như một cỗ máy...

PRI là hệ thống phân tích toàn diện, cho phép đo lường tình trạng cơ thể vận động viên dựa trên nhiều yếu tố thay vì chỉ nhìn vào biểu hiện bên ngoài như trước đây. Không quá phụ thuộc vào cảm giác chủ quan của VĐV hoặc kinh nghiệm cá nhân của HLV, PRI đưa ra một thang điểm có trọng số rõ ràng.

Điểm số này phản ánh trạng thái tổng thể của cơ thể, từ thể chất cho đến tâm lý, giúp xác định chính xác một VĐV đang ở mức độ nào. Quan trọng hơn, nó đóng vai trò như một “giấy thông hành”, vì nếu không đạt ngưỡng yêu cầu, VĐV sẽ không được chuyển sang giai đoạn tập luyện tiếp theo.

Các VĐV ưu tú của Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Việt Nam (tại TP.HCM) trong buổi chiều 22-4 tập cách lắng nghe cơ thể mình.

Trong đợt đánh giá đầu tiên, toàn bộ VĐV tham gia chương trình đã trải qua quy trình kiểm tra toàn diện dựa trên sáu trụ cột cốt lõi. Những yếu tố này bao gồm mức độ đau và viêm, biên độ vận động của khớp, hiệu quả hoạt động của hệ thần kinh cơ, khả năng phục hồi mô, trạng thái trao đổi chất cũng như chất lượng giấc ngủ và tinh thần.

Dựa trên kết quả thu được, các VĐV được chia thành ba nhóm rõ rệt. Nhóm đầu tiên là những người đang có nguy cơ chấn thương hoặc cần can thiệp y tế tích cực. Nhóm thứ hai gồm các vận động viên chưa đạt trạng thái tối ưu, cần điều chỉnh lại chương trình tập luyện. Nhóm cuối cùng là những người đạt điều kiện lý tưởng, sẵn sàng bước vào các bài tập cường độ cao hoặc thi đấu.

Cách tiếp cận này mở ra một hướng đi mới, khi mỗi VĐV không còn bị áp chung một giáo án. Thay vào đó, họ được thiết kế lộ trình riêng biệt, phù hợp với tình trạng thực tế của cơ thể. Điều này giúp hạn chế rủi ro chấn thương và nâng cao hiệu quả tập luyện một cách đáng kể.

Cuộc đua chuẩn bị cho ASIAD 2026 bước sang cấp độ mới

Chuyên gia Ben Duong kiểm tra và hướng dẫn VĐV nâng cao hiệu quả tập luyện.

Sau khi hoàn tất bước phân loại ban đầu, chương trình đang tiến vào giai đoạn tiếp theo với các bài kiểm tra chuyên sâu hơn. Từ đầu tháng 5-2026, các VĐV sẽ được đánh giá chất lượng chuyển động và thực hiện những bài kiểm tra mô phỏng sát với đặc thù từng môn thể thao.

Các bài kiểm tra này không đơn thuần là đo lường thể lực. Chúng tập trung vào việc phát hiện những chuyển động sai lệch, sự mất cân bằng giữa các nhóm cơ và những điểm yếu trong cơ chế vận động. Đây chính là những yếu tố tiềm ẩn dễ dẫn đến chấn thương nhưng thường bị bỏ qua trong các phương pháp truyền thống.

Bên cạnh đó, các bài đánh giá theo môn sẽ tái hiện lại những tình huống thi đấu thực tế. Từ động tác kéo trong cử tạ, nhịp bơi trong hồ, cho đến các pha bứt tốc hay cú đá trong võ thuật, mọi chi tiết đều được phân tích để đo lường hiệu suất một cách chính xác nhất.

Các VĐV học cách rèn luyện và áp dụng những công nghệ tiên tiến PRI.

Dữ liệu thu được sẽ tiếp tục được đưa ngược lại vào hệ thống PRI, giúp điều chỉnh điểm số và cập nhật trạng thái của từng VĐV theo thời gian thực. Điều này cho phép đội ngũ huấn luyện đưa ra quyết định nhanh chóng là nên tăng tải, giảm tải hay yêu cầu phục hồi.

Chương trình đang áp dụng cho nhiều bộ môn trọng điểm như cử tạ, bơi lội, điền kinh, xe đạp, đấu kiếm, taekwondo và quyền anh, với thời gian kéo dài từ 6 đến 12 tuần. Mục tiêu cuối cùng là đảm bảo các VĐV Việt Nam đạt trạng thái thể chất tốt nhất khi bước vào đấu trường ASIAD 2026.

Theo các chuyên gia, điểm khác biệt lớn nhất của hệ thống này nằm ở việc kết hợp giữa dữ liệu khoa học và thực tiễn thi đấu. Nó không dừng lại ở việc đánh giá mà còn đóng vai trò như một công cụ ra quyết định. Nhờ đó, quá trình huấn luyện trở nên chính xác, có cơ sở và giảm thiểu sự phụ thuộc vào cảm tính.

Các VĐV bộ môn trọng điểm như cử tạ, bơi lội, điền kinh, xe đạp, đấu kiếm, taekwondo và quyền anh, kỳ vọng sẽ đạt trạng thái thể chất tốt nhất khi bước vào đấu trường ASIAD 2026.

Trong bối cảnh thể thao thành tích cao ngày càng cạnh tranh khốc liệt, việc áp dụng những công nghệ tiên tiến như PRI được xem là bước đi cần thiết. Đây không chỉ là câu chuyện cải thiện thành tích, mà còn là cách bảo vệ sức khỏe lâu dài cho VĐV Việt Nam tài sản quý giá nhất của thể thao quốc gia.

Nếu hệ thống này vận hành hiệu quả, Việt Nam có thể tạo ra một cuộc “cách mạng thầm lặng” trong huấn luyện thể thao, nơi mọi quyết định đều dựa trên dữ liệu thay vì cảm giác. Và khi đó, giấc mơ bứt phá tại ASIAD 2026 sẽ không còn là điều quá xa vời.