VUA PHÁ LƯỚI V-LEAGUE 2025-2026 Ngoại binh áp đảo, Tiến Linh rơi tự do 22/04/2026 06:39

(PLO)- Danh sách Vua phá lưới V-League mùa này tiếp tục bị ngoại binh thống trị gần như tuyệt đối, trong lúc các chân sút nội, đặc biệt là Tiến Linh hiếm muộn bàn thắng đến khó tin.

Giữa một rừng ngoại binh đá tuyến trên, chỉ duy nhất cái tên nhập tịch Đỗ Hoàng Hên đủ sức tạo nên cuộc đua Vua phá lưới thực sự. Trong khi đó, niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Việt Nam, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh lại đang trải qua giai đoạn sa sút nặng nề.

Ngoại binh áp đảo, Hoàng Hên nhảy vào phá bĩnh

V-League từ lâu đã trở thành sân khấu riêng của các chân sút ngoại, và mùa giải 2025-2026 một lần nữa phản ánh rõ điều đó. Kể từ khi giải đấu mở cửa cho cầu thủ nước ngoài từ năm 2001, có đến 21/22 mùa danh hiệu Vua phá lưới thuộc về các tiền đạo ngoại, một con số đủ nói lên sự chênh lệch khổng lồ.

Sau 19 vòng đấu mùa này, kịch bản quen thuộc vẫn lặp lại. Alan của CLB Công an Hà Nội đang dẫn đầu với 14 bàn thắng, tạo khoảng cách đáng kể so với phần còn lại. Ngay phía sau là Joel Tagueu của Hải Phòng với 10 pha lập công. Những cái tên tiếp theo như Leo Artur, Olaha hay Fred Friday đều là ngoại binh, tiếp tục khẳng định sự thống trị gần như tuyệt đối trên bảng xếp hạng ghi bàn.

Cầu thủ ngoại chiếm đa số vị trí ở hàng công của các đội V-League. Ảnh: VPF.

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của Đỗ Hoàng Hên trở thành điểm nhấn hiếm hoi. Tiền đạo gốc Brazil, hiện thi đấu cho Hà Nội FC, đã ghi 9 bàn và đang xếp thứ ba trong danh sách Vua phá lưới. Đây là vị trí rất đáng chú ý bởi anh là cầu thủ duy nhất được tính là “nội binh” trong nhóm dẫn đầu.

Phong độ của Hoàng Hên thời gian gần đây cực kỳ ấn tượng. Anh liên tục nổ súng và duy trì hiệu suất ổn định, qua đó trở thành niềm hy vọng hiếm hoi có thể cạnh tranh sòng phẳng với các tiền đạo ngoại trong 7 vòng còn lại. Nếu duy trì được đà này, Hoàng Hên có thể tái lập kịch bản hiếm hoi trong lịch sử, nơi một cầu thủ nhập tịch bước lên đỉnh cao ghi bàn.

Trước đó, V-League từng chứng kiến những trường hợp tương tự nhưng không nhiều. Hoàng Vũ Samson là cái tên duy nhất giành Vua phá lưới sau khi đã nhập tịch Việt Nam. Những cái tên khác như Đỗ Merlo hay Nguyễn Xuân Son đều giành danh hiệu khi còn mang tư cách ngoại binh. Điều này càng khiến hành trình của Hoàng Hên trở nên đặc biệt hơn nếu anh thực sự bứt phá trong giai đoạn cuối mùa.

Đỗ Hoàng Hên đang có những cú bứt tốc mạnh mẽ trong danh sách dội bom V-League mùa này. Ảnh: VPF.

Ở chiều ngược lại, các cầu thủ nội gần như lép vế hoàn toàn. Nguyễn Hoàng Đức có 6 bàn, Việt Cường 5 bàn, Đình Bắc và Gia Hưng cùng dừng ở mốc 4. Những con số này cho thấy khoảng cách quá lớn giữa nội binh và ngoại binh trong khâu ghi bàn.

Tiến Linh sa sút khó hiểu

Nếu phải tìm một hình ảnh tiêu biểu cho sự thất vọng của các chân sút nội mùa này, Nguyễn Tiến Linh chính là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Từng là niềm hy vọng số một trên hàng công đội tuyển Việt Nam, tiền đạo này đang trải qua chuỗi phong độ tệ hại chưa từng có.

Con số 16 trận liên tiếp không ghi bàn kéo dài suốt nửa năm là cú sốc lớn đối với một chân sút từng được xem là “sát thủ” vòng cấm. Đây không chỉ là vấn đề cá nhân, mà còn kéo theo sự khủng hoảng toàn diện của CLB Công an TP.HCM. Đội bóng này vừa trải qua ba thất bại liên tiếp, thủng lưới tới 10 bàn và không ghi nổi bàn danh dự nào.

Tiến Linh đang chật vật đi tìm lại hình ảnh của chính mình. Ảnh: VPF.

Lối chơi của đội bóng gần như được xây dựng xoay quanh Tiến Linh, nhưng khi tiền đạo chủ lực đánh mất cảm giác ghi bàn, toàn bộ hệ thống tấn công lập tức rơi vào bế tắc. Sự thiếu sắc bén của anh khiến CLB không có phương án thay thế hiệu quả, dẫn đến chuỗi trận đáng quên kéo dài.

Điều đáng nói là chỉ cách đây không lâu, Tiến Linh vẫn là một trong những chân sút xuất sắc nhất lịch sử đội tuyển Việt Nam với 26 bàn thắng, chỉ kém kỷ lục của Lê Huỳnh Đức đúng một pha lập công. Tuy nhiên, phong độ sa sút đã khiến anh bị HLV Kim Sang-sik gạch tên khỏi đợt tập trung gần nhất, một tín hiệu cho thấy vị thế của anh đang lung lay nghiêm trọng.

V-League 2025-2026 đang vẽ nên một bức tranh quen thuộc nhưng cũng đầy lo ngại. Ngoại binh tiếp tục làm chủ danh sách Vua phá lưới, trong khi các chân sút nội loay hoay tìm chỗ đứng. Chỉ có Đỗ Hoàng Hên nổi lên như tia sáng hiếm hoi, còn Tiến Linh lại trở thành câu hỏi lớn chưa có lời giải.