Bị nghỉ việc ở Việt Nam về đưa trẻ Nhật lên ngôi châu Á, đó là HLV Akira Ijiri 19/04/2026 14:28

Đó là trường hợp HLV Akira Ijiri, người vừa giúp tuyển U-20 Nhật Bản vô địch U-20 nữ châu Á tối 18-4 tại Thái Lan. Sáu năm về trước, HLV Akira Ijiri từng dẫn dắt U-20 nữ Việt Nam dự giải châu Á.

Việc ông Ijiri dẫn dắt trẻ nữ Việt Nam không có thành tích rồi bị cho thôi việc là chuyện thường. Nhưng về Nhật Bản, ông dẫn dắt đội trẻ Nhật vừa vô địch châu Á khi đánh bại Triều Tiên 1-0 ở chung kết. Bàn thắng do công Sano ghi phút 56.

HLV Akira Ijiri từng có thời cố vấn kỹ thuật bóng đá nữ trẻ và dẫn dắt nữ trẻ Việt Nam. Ảnh: AFC

Tuy nhiên triết lý của HLV Akira Ijiri như thế nào mới là quan trọng. HLV Akira Ijiri xuất thân từ đội ngũ HLV phát triển bóng đá học đường và bóng đá cộng đồng ở Nhật Bản. Và bây giờ ông lại có thành tích quốc tế đầu tiên ở bóng đá đỉnh cao.

Với ngôi vô địch U-20 nữ châu Á, đây là thành tích đầu tiên của ông thầy 56 tuổi, vốn có sở trường “trồng người” này. Ông từng làm cố vấn kỹ thuật cho các học viện bóng đá trẻ và thời gian làm việc tại Việt Nam cũng thế, công việc chính của ông là cố vấn kỹ thuật rồi kiêm nhiệm luôn U-20 Việt Nam.

Trận chung kết U-20 nữ châu Á giữa Nhật Bản và Triều Tiên tối 18-4 là một trận đấu rất chất lượng, ở đẳng cấp bóng đá nữ thế giới. Ảnh: AFC

HLV Akira Ijiri luôn muốn tạo ra một nền tảng vững chãi cho tài năng trẻ. Triết lý của chiến lược gia 56 tuổi là lối chơi nhanh, ra quyết định và thực thi ý đồ nhanh tạo áp lực lớn lên đối phương. Bản thân đội của mình phải sống trong áp lực cực lớn, hành động nhanh, mạnh và chuẩn để giải phóng áp lực.

Phẩm chất, triết lý bóng đá của ông Akira Ijiri đã bắt đầu thể hiện sự thành công với bóng đá trẻ nữ Nhật Bản ở đội U-17 và U-20 tham dự giải châu Á năm 2024.

Những triết lý bóng đá trên của Akira Ijiri còn có một tinh thần kỷ luật rất cao và nhạy cảm với chiến thuật trong từng thời điểm khác nhau của trận đấu.

Năm 2010 khi ông là một chuyên gia ươm mầm tài năng trẻ nhưng cũng được chọn vào làm trợ lý U-16 Nhật Bản để trau dồi kiến thức. Với những lần làm trợ lý như thế là ông tích lũy được nhiều kiến thức để xây dựng nền tảng huấn luyện của mình.

Triết lý bóng đá nữ của Akira Ijiri đang được toàn bộ nền bóng đá Nhật Bản áp dụng và tỏ ra hiệu quả.

+Một số hình ảnh:

Noa Fukushima của U-20 Nhật Bản được bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Ảnh: AFC

Với 7 pha lập công, Pak Ok-i của U-20 Triều Tiên nhận danh hiệu Vua phá lưới của giải.

Thủ môn Pak Ju-gyong của U-20 Triều Tiên được chọn Thủ môn xuất sắc nhất giải. Ảnh: AFC