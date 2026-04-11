Tứ kết U-20 nữ châu Á: U-20 Việt Nam đã để chiếc vé World Cup vào tay Nhật Bản 11/04/2026 18:27

Trận tứ kết thứ nhất của VCK U-20 nữ châu Á vừa kết thúc. Theo đó, U-20 Việt Nam đã thua Nhật Bản 0-4.

Lý thú ở trận đấu này chính là hai nhà cầm quân của hai đội đều người Nhật. HLV Akira Ijiri đang dẫn dắt U-20 Nhật Bản là cựu HLV U-20 nữ Việt Nam từng dẫn dắt đội trẻ Việt Nam dự VCK U-20 châu Á cũng tại Thái Lan vào năm 2020. Còn HLV Masahiko Okiyama thì lại đang dẫn dắt trẻ nữ Việt Nam.

Thủ môn Lê Thị Thu của U-20 Việt Nam rất vất vả. Ảnh:AFC

Ở trận tứ kết thứ nhất này có một sự khác biệt đẳng cấp quá sâu. Chỉ trong hiệp 1, thống kê cho thấy Nhật Bản có thời lượng cầm bóng 90%, với 16 cú sút cầu môn trong đó có ba thành bàn thắng. Trong khi Việt Nam chỉ có 10% cầm bóng và không có cú sút cầu môn nào.

Việt Nam chỉ biết chống đỡ và phá bóng lên phía trên, rồi lại mất bóng và đối thủ lại tổ chức vây ráp. Thủ môn Lê Thị Thu của Việt Nam cùng hàng phòng ngự rất vất vả.

Ba bàn thắng trong hiệp 1 do công Mao Itamura ghi phút 18, Natsumi Nago ghi phút 45+1 và Noa Fukushima ghi phút 45+2.

Không có tí bất ngờ nào khi đội trẻ nữ Việt Nam chạm trán với Nhật Bản. Ảnh:AFC

Sang phút 61 thì Mao Itamura hoàn thành cú đúp, 4-0 cũng là kết quả cuối cùng trận đấu khi mà hiệp 2, Nhật Bản hầu như không nỗ lực ăn bàn nữa.

Nhật Bản thể hiện như một cử dượt mà “quân xanh” các cô gái trẻ Việt Nam không hề có chút thách thức được đội bóng trẻ của Nhật Bản.

Như vậy thắng Việt Nam tại tứ kết, U-20 Nhật Bản vào bán kết, đồng thời có vé dự World Cup U-20 năm nay tại Ba Lan.

+ Ba trận tứ kết còn lại: Trung Quốc - Uzbekistan (20 giờ ngày 11-4), Hàn Quốc - Úc (16 giờ ngày 12-4), Thái Lan - Hàn Quốc (20 giờ ngày 12-4).