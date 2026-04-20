TP.HCM thắp lửa đại hội TDTT 20/04/2026 08:10

(PLO)- TP.HCM chính thức thắp lửa cho Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) lần thứ I năm 2026 bằng một lễ khai mạc giàu cảm xúc tại Công viên Bờ sông Sài Gòn, phường An Khánh.

Trong không gian mở ven sông, sự kiện mang chủ đề “Vươn cao cùng thành phố” đã tạo nên bầu không khí sôi động, đánh dấu màn mở đầu cho những ngày hội TDTT quy mô lớn nhất của thành phố trong năm nay.

Điểm khác biệt dễ nhận thấy nằm ở cách tổ chức. Thay vì diễn ra trong sân vận động hay nhà thi đấu như thường lệ, buổi lễ khai mạc đêm 19-4 đưa ra ngoài trời, tạo nên diện mạo mới mẻ, hiện đại và gần gũi hơn với người dân. Giữa khung cảnh rộng thoáng bên sông, 19 đoàn tham dự lần lượt diễu hành, gồm 16 đoàn khối phường, xã, đoàn Công an TP.HCM, Bộ Tư lệnh TP.HCM,… mang đến bức tranh đầy sắc màu của phong trào TDTT thành phố.

Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất là nghi thức rước đuốc. Ngọn lửa thiêng của đại hội được các lãnh đạo và những vận động viên tiêu biểu của TP.HCM rước từ Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh TP.HCM về Công viên Bờ sông Sài Gòn để thắp sáng đài lửa. Hình ảnh ấy như tiếp thêm khí thế cho hàng ngàn HLV, VĐV bước vào những ngày tranh tài quyết liệt phía trước.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường thắp sáng ngọn đuốc thiêng. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Trần Thế Thuận, Trưởng Ban tổ chức đại hội TDTT, nhấn mạnh rằng đây là dịp thể hiện sức trẻ, tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên và khát vọng phát triển của con người thành phố.

Theo ông Thuận, đại hội lần này mở ra nền tảng mới cho thể thao TP.HCM theo hướng chặt chẽ hơn, đồng bộ hơn và chuyên nghiệp hơn. Đây cũng là dịp quan trọng để ngành thể thao thành phố tuyển chọn thêm những gương mặt triển vọng, hướng đến Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 10 vào cuối năm, sự kiện do chính TP.HCM đăng cai.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường đánh giá Đại hội TDTT TP.HCM lần thứ I là cột mốc cho chặng đường phát triển mới của thể thao thành phố, thể hiện quyết tâm xây dựng nền thể dục thể thao giàu bản sắc, phát triển vững chắc và có sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

Đoàn thể thao TP.HCM dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Trước giờ khai mạc, đoàn đại biểu lãnh đạo TPHCM và ngành thể thao do ông Nguyễn Mạnh Cường dẫn đầu cũng đã thực hiện nghi thức dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Đại hội TDTT năm nay diễn ra từ đầu tháng 4 đến hết tháng 5, gồm 44 môn với 832 nội dung thi đấu, thu hút hơn 6.500 vận động viên tham gia. Với quy mô ấy, thể thao TP.HCM đang thật sự bước vào một cuộc bứt tốc mạnh mẽ.