Việt Nam thể hiện đúng với phương châm tìm vé World Cup 17/04/2026 14:45

(PLO)- Đông Nam Á đang nghiêng ngã với giấc mơ World Cup qua việc nhập tịch. Bóng đá Việt Nam phải căn cơ và kiên trì đào tạo trẻ.

Ngày 16-4 tại TP.HCM, ông chủ CLB HA Gia Lai Đoàn Nguyên Đức tổ chức họp báo để giới thiệu Festival bóng đá quốc tế U-14 có sự tham dự của Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn.

Bầu Đức phát biểu bóng đá trẻ vẫn là thứ ông rất thú vị và muốn tạo nền móng tốt cho đào tạo trẻ. Cùng với đó, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng khẳng định luôn đầu tư vào coi trọng đào tạo trẻ. Đó mới là phương châm đúng đắn của một nền bóng đá muốn phát triển bền vững như người Nhật và người Hàn đã làm bao thập niên qua.

Quan điểm của Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (giữa) và bầu Đức là phải phát triển đào tạo trẻ căn cơ cho bóng đá thì mới phát triển. Ảnh: ANH HỮU.

Những quốc gia giàu có như Nhật Bản hay Hàn Quốc nhập tịch rất dễ... CLB của họ toàn những doanh nghiệp, tập đoàn nổi tiếng thế giới chống lưng nhưng họ không bao bao giờ làm như kiểu Đông Nam Á “ăn xổi ở thì”, lãnh đạo liên đoàn thì hành động kiểu “tư duy nhiệm kỳ” như cách Malaysia và Indonesia.

Quan trọng hơn là tốn tiền khủng nhưng cũng chẳng được gì lại rước họa vào thân do nhập tịch nhầm lẫn và chủ ý gian lận. Indonesia cũng đang gặp rắc rối về vấn đề nhập tịch dạng di sản, tức các cầu thủ có pha dòng máu Indonesia. Còn bóng đá Malaysia thì khỏi phải nói. Họ mất mặt quá lớn trên trường quốc tế.

HLV Park Hang-seo cùng bầu Đức tại lễ bốc thăm Festival bóng đá U-14 quốc tế. Ảnh: ANH HỮU

Bầu Đức là “người chơi bóng đá” công phu, CLB phải lớn mạnh từ đào tạo trẻ và ông đã chứng minh điều đó qua việc hợp tác đào tạo với Arsenal.

Bên cạnh những ông bầu “máu” từ đào tạo trẻ thì VFF cũng phải tạo hành lang để cầu thủ nội có cơ hội phát triển. Nhất là việc tạo ra cơ chế bớt nhập tịch mọi hình thức để cầu thủ nội có cơ hội ra sân nhiều hơn. Ngoài ra, phải nâng cao lực lượng HLV đào tạo trẻ, đấy là khâu rất quan trọng. “Thầy gõ đầu trẻ” mà kiến thức hạn hẹp, thiếu cập nhật đào tạo hiện đại thì rất khó phát triển cầu thủ trẻ...

Hãy nhìn Indonesia, Malaysia hiện nay, và Singapore nhiều năm trước luôn ồn ào nhập tịch, cuối cùng cũng trắng tay, cả một nền bóng đá đi xuống. Cầu thủ nội thì bất mãn vì không còn cơ hội lên đội tuyển.

Hơn một thập niên về trước, cả Đông Nam Á nhìn sang Thái Lan... chỉ biết ước và ngưỡng mộ. Nhưng rồi CLB nhập tịch tràn lan, đội tuyển cũng rất nhiều cầu thủ dạng di sản... nhưng chất lượng của họ cũng chẳng hơn cầu thủ nội, còn tổng thể thì bóng đá Thái Lan đang đi xuống vì ngoại binh đã lấy hết cơ hội ra sân của cầu thủ nội.

Những nền bóng đá đang phát triển như khu vực Đông Nam Á rất cần những ông bầu kiên trì như bầu Đức và rất cần VFF kiên trì và có những chính sách tạo điều kiện cho cầu thủ nội ra sân nhiều hơn.