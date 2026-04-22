Việt Nam không ngán Úc, quyết tạo địa chấn ở bán kết 22/04/2026 10:33

(PLO)- Trước giờ bóng lăn ở trận bán kết U-17 Đông Nam Á 2026, đội tuyển U-17 Việt Nam hứa hẹn đá với U-17 Úc bằng sự tập trung cao độ, quyết tâm tạo nên bất ngờ trước đối thủ được đánh giá rất nặng ký.

Cuộc chạm trán đối thủ to cao Úc ở bán kết là màn so tài lớn nhất của đội tuyển U-17 Việt Nam từ đầu giải, đồng thời là cơ hội để thầy trò HLV Cristiano Roland chứng minh bản lĩnh khi đối diện một đội bóng giàu thể lực, tốc độ và có nền tảng chuyên môn rất tốt.

HLV Cristiano Roland thừa nhận Úc là tập thể đáng gờm bậc nhất giải đấu năm nay. Theo ông, đội bóng xứ chuột túi sở hữu nhiều cầu thủ có chất lượng, đã được cọ xát qua những sân chơi quốc tế và có nhịp thi đấu ổn định. Chính vì vậy, ban huấn luyện U-17 Việt Nam đã dành nhiều thời gian phân tích đối thủ, từ cách tổ chức lối chơi cho đến những điểm mạnh nổi bật trong từng vị trí.

Nhà cầm quân người Brazil cho biết đội đã chuẩn bị kỹ các phương án chuyên môn để hạn chế khả năng áp đặt thế trận của Úc, đồng thời tìm cách phát huy tốt nhất điểm mạnh của các cầu thủ Việt Nam. Theo chia sẻ của HLV Cristiano Roland, điều ông chờ đợi nhất không chỉ là kết quả mà còn là cách các học trò thể hiện bản thân trong một trận cầu lớn.

Thầy trò HLV Cristiano Roland muốn gây sốc cho đối thủ lớn Úc. Ảnh: VFF.

Sau từng trận đấu ở giải năm nay, U-17 Việt Nam đã cho thấy sự trưởng thành rõ rệt về tâm lý thi đấu lẫn cách vận hành chiến thuật. Toàn đội đang đi đúng hướng và trận bán kết là thời điểm thích hợp để kiểm chứng mức độ tiến bộ ấy. Ông muốn các cầu thủ bước ra sân với tâm thế tự tin, dám chơi, dám thể hiện và tận hưởng thử thách thay vì bị áp lực làm chùn chân.

Sau hai trận vòng bảng, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm, hiểu rõ hơn những điều cần cải thiện và sẽ bám sát đấu pháp được đề ra. Mục tiêu chung của cả đội là thi đấu với tất cả khả năng để mang đến kết quả tích cực cho người hâm mộ.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam tiến bộ sau từng trận ở giải Đông Nam Á. Ảnh: VFF.

Phía bên kia, HLV Carl Veart cũng dành cho U-17 Việt Nam sự tôn trọng đặc biệt. Ông đánh giá đội chủ nhà sở hữu nền tảng kỹ thuật tốt, xử lý bóng nhanh và đặc biệt nguy hiểm trong những tình huống chuyển trạng thái. Theo ông, Úc đã kiểm soát thế trận khá ổn ở các trận trước, nhưng cuộc đọ sức với Việt Nam chắc chắn sẽ khác. Các học trò của ông buộc phải duy trì sự tập trung tối đa trong suốt trận để không phải trả giá.

Chiến lược gia của Úc thậm chí còn xem U-17 Việt Nam là đối thủ mạnh nhất mà đội bóng của ông chạm trán từ đầu giải. Nhận định ấy càng cho thấy trận bán kết lúc 19 giờ 30 ngày 22-4 sẽ cực kỳ căng thẳng và giàu tính chuyên môn để tranh vé vào chung kết.