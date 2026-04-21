Cafu tin Brazil vô địch World Cup 2026 là nhờ thầy Ý 21/04/2026 12:16

(PLO)- Danh thủ Cafu nhận định Brazil sáng cửa vô địch World Cup 2026 là nhờ tài thao lược ở nhà cầm quân Ý Carlo Ancelotti.

Theo cựu đội trưởng đội tuyển Brazil Cafu, việc bổ nhiệm HLV Carlo Ancelotti là yếu tố then chốt giúp Selecao trở lại đỉnh cao của bóng đá thế giới bằng ngôi vô địch World Cup 2026.

Huyền thoại bóng đá Brazil, Cafu tin rằng World Cup là cơ hội hoàn hảo để quốc gia của anh chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 24 năm.

Vinicius Jr được sự khen ngợi của bậc cha chú - đội trưởng Cafu vô địch World Cup 2002. Ảnh: Bola.

Đội tuyển Brazil từng năm lần vô địch World Cup, xem giải đấu năm 2026 là thời cơ rất lý tưởng để giành lại chiếc cúp danh giá nhất của bóng đá thế giới.

Phát biểu tại lễ trao giải Laureus ở Madrid, Cafu nhấn mạnh tầm ảnh hưởng đáng kể của Ancelotti, tin tưởng nhà cầm quân người Ý sẽ góp phần làm tăng thêm sự vĩ đại cho đội tuyển quốc gia Brazil.

Cafu giải thích rằng Carlo Ancelotti đang đặc biệt chú trọng đến việc củng cố hàng phòng ngự của Brazil. Ông tin rằng một nền tảng phòng thủ vững chắc là rất quan trọng nếu đội bóng muốn tiến xa và giành chức vô địch.

Ông tin rằng Brazil chưa bao giờ thiếu chất lượng trong tấn công và chỉ cần quan tâm cải thiện hàng thủ để tăng cường sự cân bằng cho đội bóng.

Endrick cũng được sự gửi gắm của Cafu. Ảnh: Bola.

Với hàng công được đánh giá là luôn có khả năng ghi bàn, Cafu cho rằng một hàng phòng ngự vững chắc hơn có thể là yếu tố quyết định giúp Brazil giành chiến thắng tại World Cup 2026.

Cafu cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với tiền đạo người Brazil Vinicius Jr, người đang thu hút sự chú ý của dư luận. Ông tin rằng World Cup là sân khấu tốt nhất để anh dập tắt mọi tranh cãi và nghi ngờ.

"World Cup là cách tốt nhất để vượt qua mọi tranh cãi," Cafu nói về Vinicius Jr.

Cafu ủng hộ ngôi sao của Real Madrid đang thể hiện những phẩm chất tốt nhất của mình trên đấu trường quốc tế. Với kinh nghiệm và kỹ năng của Vinicius, Cafu nhận định anh có thể là một nhân tố chủ chốt cho Brazil tại giải đấu sắp tới.

Bên cạnh Vinicius, Cafu cũng dành lời khen ngợi cho tiền đạo trẻ Endrick, người đã thi đấu xuất sắc trong chiến thắng của Brazil trước Croatia ở trận giao hữu gần đây. Quãng thời gian cho mượn tại Lyon năm ngoái của Endrick đã có tác động tích cực đến sự phát triển của cầu thủ này.

Sự tự tin của Cafu vào Brazil phù hợp với quan điểm của thị trường cá cược. Các nhà cái hiện xếp Brazil là một trong năm ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026.

Mặc dù vậy, nhà đương kim vô địch châu Âu, Tây Ban Nha, vẫn được coi là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu này. Tuy nhiên, với sự hiện diện của HLV Ancelotti và dàn cầu thủ chất lượng, Cafu đánh giá Brazil có cơ hội rất lớn để trở thành nhà vô địch thế giới một lần nữa.