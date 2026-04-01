“Song sát Brazil” lên ngôi ở tuyển Việt Nam, tiền đạo nội thất thế 01/04/2026 06:39

Chất lượng và sự hiệu quả của các ngoại binh nhập tịch đã buộc HLV Kim Sang-sik phải có những chọn lựa tối ưu cho tuyển Việt Nam, đặc biệt ở hàng tiền đạo. Và chính điều này đã khiến nhiều chân sút nội bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt chưa từng có.

Quả bóng vàng Tiến Linh mất hút

Sự xuất hiện của tiền đạo nhập tịch Hoàng Hên đang tạo ra bước ngoặt lớn trong cách vận hành hàng công đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik. Từ chỗ từng đặt niềm tin vào những cái tên quen thuộc như Tiến Linh, chiến lược gia người Hàn Quốc giờ đây cho thấy ông sẵn sàng làm mới toàn bộ cấu trúc tấn công khi tìm ra phương án hiệu quả hơn.

Trước đây, Tiến Linh từng được chính HLV Kim đánh giá là trung phong số một của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, phong độ gần đây của chân sút này lại đi xuống rõ rệt. Sau 17 trận đấu ở các giải quốc nội, anh chỉ ghi được 3 bàn thắng, con số không đủ sức thuyết phục để tiếp tục giữ vị trí chủ lực.

HLV Kim Sang-sik đã đưa Tiến Linh vào danh sách tập trung sơ bộ nhưng cuối cùng lại gạch tên. Ảnh: AV.

Đáng nói hơn, những pha xử lý thiếu chính xác trong các tình huống quyết định của Quả bóng vàng Tiến Linh, đặc biệt là cú sút ra ngoài trước khung thành trống của PVF-CAND khi ông Kim trực tiếp theo dõi trên sân Thống Nhất, đã khiến niềm tin vào anh bị lung lay nghiêm trọng.

Trong khi đó, Đình Bắc - một trong những tài năng trẻ được kỳ vọng - cũng không còn giữ được phong độ ấn tượng như trước. Dù từng gây chú ý ở các giải đấu quốc tế, tiền đạo của CLB Công an Hà Nội lại chưa thể hiện được nhiều tại V-League khi chưa có bàn thắng nào. Việc không được triệu tập lần này có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó gồm có yếu tố thể lực khi anh đã thi đấu liên tục thời gian qua. Tuy vậy, nếu xét về hiệu suất ghi bàn, Đình Bắc rõ ràng đang gặp vấn đề.

Sự sa sút của các tiền đạo nội diễn ra đúng thời điểm tuyển Việt Nam có thêm những lựa chọn mới chất lượng từ các cầu thủ nhập tịch. Hoàng Hên, sau 5 năm thi đấu tại V-League, đã chứng minh được năng lực và xứng đáng lên tuyển.

Hoàng Hên không mất nhiều thời gian để thích nghi ở lần đầu lên tuyển. Ảnh: VFF.

Hoàng Hên có thể hình, thể lực vượt trội các chân sút nội. Sự xông xáo và khả năng thích nghi nhanh, chơi tốt nhiều vị trí của cầu thủ gốc Brazil là những điểm cộng của anh. HLV Kim Sang-sik cũng không giấu sự hài lòng khi đánh giá cao khả năng đóng góp của Hoàng Hên trong việc đa dạng hóa phương án tấn công.

Hàng công tuyển Việt Nam vào mùa thanh lọc

Khi hai cầu thủ Hoàng Hên kết hợp cùng Nguyễn Xuân Son (Vua phá lưới AFF Cup 2024, V-League), hàng công tuyển Việt Nam lập tức trở nên đáng gờm hơn. Xuân Son, dù vừa trở lại sau chấn thương, vẫn được xem là mũi nhọn số một nhờ khả năng dứt điểm sắc bén và nền tảng thể lực ấn tượng.

Sự xuất hiện của hai chân sút gốc Brazil giúp ông thầy người Hàn Quốc có thể linh hoạt thay đổi chiến thuật, từ sơ đồ một trung phong cắm cho đến phương án sử dụng cặp tiền đạo song song. Cả hai cũng từng có thời gian dài khoác chung màu áo Nam Định nên họ không khó để hòa hợp với nhau.

Sự cần cù của Tuấn Hải giúp anh có một suất trên tuyển quốc gia. Ảnh: VFF.

Những điều này vô hình trung khiến cơ hội của các tiền đạo nội bị thu hẹp. Tuấn Hải, với phong độ ổn định hơn, đang là cái tên hiếm hoi còn giữ được vị thế nhất định trong nhóm nội binh. Anh được xem là phương án dự phòng hợp lý phía sau Xuân Son và Hoàng Hên. Trong khi đó, những cái tên như Tiến Linh hay Đình Bắc đang dần bị đẩy xuống phía sau trong thứ tự ưu tiên.

Ở mùa FIFA Days tháng 3, việc ông Kim triệu tập các cầu thủ trẻ như Gia Hưng hay Việt Cường chủ yếu mang ý nghĩa tích lũy kinh nghiệm. Họ chưa phải những phương án sẵn sàng cho các trận đấu quan trọng, mà chính là sự chuẩn bị cho tương lai. Điều này càng cho thấy HLV Kim Sang-sik đang tập trung vào hiệu quả trước mắt, thay vì duy trì niềm tin vào những cái tên từng có đóng góp trong quá khứ.

Thực tế này phản ánh một xu hướng rõ rệt của bóng đá Việt Nam hiện tại, khi sự cạnh tranh trên hàng công đang ngày càng khốc liệt, đặc biệt khi các cầu thủ nhập tịch có trình độ vượt trội về thể chất, kỹ thuật và kinh nghiệm thi đấu. Trong môi trường cạnh tranh như vậy, các tiền đạo nội buộc phải cải thiện bản thân để không bị bỏ lại phía sau.

Thầy Hàn cần thành tích hơn sự nổi tiếng của học trò. Ảnh: VFF.

Dưới góc nhìn chiến thuật, quyết định của HLV Kim Sang-sik là hoàn toàn hợp lý. Mục tiêu của đội tuyển là duy trì sự cân bằng giữa các nhóm cầu thủ, đồng thời tìm ra những phương án tối ưu nhất để giành chiến thắng. Khi Xuân Son và Hoàng Hên mang lại hiệu quả rõ rệt hơn, việc ưu tiên họ là điều khó tránh khỏi.

HLV Kim Sang-sik suy cho cùng vẫn luôn cần chiến thắng hơn là “ưu tiên hàng nội”, và rõ ràng suất lên tuyển quốc gia không còn là đặc quyền của bất kỳ ai.

Với sự xuất hiện của những nhân tố mới chất lượng cao, đặc biệt là các cầu thủ nhập tịch như Xuân Son và Hoàng Hên, cuộc đua trên hàng công tuyển Việt Nam đã bước sang một giai đoạn hoàn toàn khác, nơi chỉ những người có phong độ tốt nhất mới có thể tồn tại.