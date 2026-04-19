Nóng: Chốt số phận tuyển Iran ở World Cup 2026 19/04/2026 09:09

(PLO)- Sau nhiều tuần xuất hiện đủ loại đồn đoán, câu chuyện về khả năng Iran bị gạt khỏi World Cup 2026 cuối cùng đã có tín hiệu rõ ràng hơn.

Giữa bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Iran tiếp tục căng thẳng sau chiến dịch quân sự của Washington phối hợp cùng Israel hồi tháng 2, việc đội tuyển Iran có thể đặt chân đến nước Mỹ đá vòng bảng World Cup 2026 từng trở thành chủ đề gây tranh cãi dữ dội.

Nhưng đến lúc này, lập trường từ phía chính quyền Mỹ và ban tổ chức giải đã cho thấy một điều khá rõ rằng Iran vẫn đang được chuẩn bị để tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Sở dĩ vấn đề trở nên nhạy cảm là bởi toàn bộ các trận vòng bảng của Iran đều được xếp trên đất Bắc Mỹ, trong đó có những trận tại Mỹ. Theo đó, Iran nằm cùng bảng với New Zealand, Bỉ và Ai Cập, còn lịch thi đấu hiện tại đưa họ đến khu vực Los Angeles cho trận ra quân, sau đó tiếp tục thi đấu tại các địa điểm khác ở bờ Tây.

FIFA và chủ nhà Mỹ vẫn chào đón tuyển Iran tham dự Cúp thế giới 2026. Ảnh: EPA.

Chính vì thế, lo ngại về an ninh và yếu tố chính trị đã khiến Liên đoàn bóng đá Iran từng đề nghị chuyển các trận của họ sang Mexico. Tuy nhiên, đề xuất đó không được chấp nhận, đồng nghĩa FIFA vẫn giữ nguyên kế hoạch ban đầu cho bảng đấu này.

Trong diễn biến mới nhất, phía Nhà Trắng thông qua lực lượng đặc nhiệm phụ trách World Cup 2026 cho biết họ vẫn đang xây dựng phương án đón chào đội tuyển Iran, cho thấy mọi công tác tổ chức chưa hề thay đổi theo hướng loại đội bóng châu Á khỏi giải.

Đây là chi tiết đặc biệt quan trọng bởi nó cho thấy Washington, ít nhất ở cấp độ tổ chức giải đấu, vẫn đang chuẩn bị cho sự hiện diện của Iran thay vì tính đến kịch bản rút lui hay bị cấm tham dự. Trước đó, những phát biểu từ phía Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng phần nào phát đi thông điệp tương tự, rằng Iran vẫn nằm trong kế hoạch của World Cup 2026.

Bóng đá Iran đã giành quyền chơi vòng chung kết World Cup tại Mỹ. Ảnh: EPA.

Nếu không có biến động lớn nào xảy ra vào phút chót, Iran sẽ bước vào hành trình World Cup của mình bằng trận gặp New Zealand vào giữa tháng 6-2026 tại khu vực Los Angeles.

Khi lịch thi đấu vẫn giữ nguyên, kế hoạch hậu cần vẫn được xúc tiến và FIFA tiếp tục khẳng định lập trường, bức tranh hiện tại cho thấy cánh cửa dự World Cup của Iran chưa hề khép lại. Trái lại, mọi tín hiệu lúc này đều đang hướng về một kịch bản gây chú ý bậc nhất giải đấu là Iran vẫn đến Mỹ, bất chấp tất cả những căng thẳng ngoài sân cỏ.