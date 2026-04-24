Việt Nam không chủ quan là thắng Malaysia 24/04/2026 06:39

(PLO)- Ngược dòng đánh bại Úc đầy bản lĩnh để vào chung kết, đội tuyển U-17 Việt Nam có nhiều cơ hội vô địch Đông Nam Á khi đối thủ Malaysia từng thua đậm thầy trò Cristiano Roland 0-4 ở vòng bảng.

Đội tuyển U-17 Việt Nam đã giành chiến thắng kịch tính 2-1 trước đối thủ lớn Úc ở bán kết và chỉ còn một trận cuối để ca khúc khải hoàn. Tuy nhiên, HLV Cristiano Roland đã nhấn mạnh chiến thắng Malaysia 4-0 ở vòng bảng không còn là lợi thế và các học trò không chủ quan trong trận quyết định vào đêm 24-4.

Lội ngược dòng khẳng định bản lĩnh, HLV Roland vẫn chưa hài lòng

Trận thắng đối thủ mạnh Úc đã giúp tuyển U-17 Việt Nam giành vé vào chung kết và cho thấy sự trưởng thành rõ rệt của các học trò HLV Roland. Trước một đối thủ có nền tảng thể lực vượt trội, đội bóng áo đỏ vẫn biết cách kiểm soát cảm xúc, duy trì lối chơi và từng bước xoay chuyển cục diện.

HLV Cristiano Roland chia sẻ rằng ông cảm thấy hài lòng với kết quả, nhưng điều khiến ông ấn tượng hơn là cách các cầu thủ phản ứng sau khi bị dẫn bàn. Theo ông, việc không sụp đổ về tâm lý mới là yếu tố quan trọng nhất, bởi đó là dấu hiệu của một tập thể đủ bản lĩnh để đi xa.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam kiên nhẫn lội ngược dòng thành công trước đối thủ Úc. Ảnh: VFF.

U-17 Việt Nam nhập cuộc với sự tự tin, dù gặp bất lợi sớm vẫn giữ được sự bình tĩnh. Các pha triển khai bóng không vội vã, thay vào đó là sự kiên nhẫn trong cách tiếp cận trận đấu. Ông Roland cho rằng đây chính là chìa khóa để lật ngược thế trận trước Úc, một đội bóng luôn gây áp lực lớn.

Bàn gỡ hòa đến như một phần thưởng cho sự bền bỉ, và khi tinh thần đã lên cao, U-17 Việt Nam tận dụng tốt thời cơ để hoàn tất cú lội ngược dòng. Theo vị HLV người Brazil 50 tuổi, chiến thắng này là kết quả của cả quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, từ chiến thuật đến tâm lý thi đấu.

Dù vậy, HLV Roland không để các học trò ngủ quên trên chiến thắng. Ông nhanh chóng kéo toàn đội trở lại mặt đất khi nhấn mạnh rằng trận đấu quan trọng nhất vẫn còn ở phía trước. Theo ông, mọi sự chủ quan lúc này đều có thể phải trả giá bằng danh hiệu.

HLV Roland nhắn nhủ học trò không chủ quan trước Malaysia trong trận chung kết giải Đông Nam Á. Ảnh: VFF.

Đây là lần đầu tiên hai đội gặp nhau trong một trận chung kết U-17 Đông Nam Á. Trong quá khứ, đội tuyển U-17 Việt Nam từng 5 lần vào chung kết, giành 3 chức vô địch, trong khi Malaysia có thành tích toàn thắng trong 2 lần góp mặt ở trận đấu cuối cùng.

Chung kết là “trận đấu mới”, Malaysia không còn là đối thủ cũ

Việc từng đánh bại U-17 Malaysia với tỷ số 4-0 ở vòng bảng mang lại ưu thế lớn về tâm lý, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro. HLV Roland thẳng thắn cảnh báo rằng trận chung kết sẽ hoàn toàn khác, bởi đối thủ chắc chắn đã thay đổi và không còn dễ bị khuất phục như trước.

Theo ông, Malaysia sẽ bước vào trận đấu với quyết tâm cao hơn, cách tiếp cận chiến thuật cũng sẽ được điều chỉnh để hạn chế điểm mạnh của U-17 Việt Nam. Chính vì vậy, việc dựa vào kết quả trong quá khứ là điều cực kỳ nguy hiểm.

Việt Nam có lợi thế tâm lý từng thắng dễ Malaysia 4-0 ở vòng bảng. Ảnh: VFF.

Trận chung kết giải U-17 Đông Nam Á diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 24-4 tại sân Gelora Delta, Indonesia. Đây là cuộc đối đầu được dự báo rất căng thẳng, khi cả hai đội đều đã vượt qua những thử thách khó khăn để góp mặt. U-17 Malaysia bước vào trận đấu này sau chiến thắng Lào 3-0 ở bán kết, cho thấy họ vẫn là đối thủ đáng gờm.

Xét về lịch sử, đội tuyển U-17 Việt Nam từng nhiều lần vào chung kết và có thành tích tốt hơn, nhưng điều đó không đảm bảo bất cứ điều gì ở hiện tại. Bóng đá trẻ luôn chứa đựng yếu tố bất ngờ, khi chỉ một khoảnh khắc mất tập trung có thể thay đổi toàn bộ cục diện.

Chỉ cần đá đúng sức, tuyển trẻ Việt Nam sẽ lại thắng Malaysia ở trận cuối cùng. Ảnh: VFF.

HLV Roland yêu cầu các cầu thủ duy trì sự tập trung cao nhất, giữ vững tinh thần như trận gặp Úc và tuyệt đối không được phép đánh giá thấp đối thủ. Ông tái khẳng định trận chung kết là câu chuyện hoàn toàn khác, và mọi sai lầm đều phải trả giá rất đắt.

Theo nhận định của chúng tôi, khi giữ được sự kỷ luật, bản lĩnh và cách chơi đã thể hiện, U-17 Việt Nam có cơ hội lớn để bước lên đỉnh. Nhưng nếu bị ám ảnh bởi chiến thắng 4-0 trước đó, chính học trò ông Roland có thể tự đẩy mình vào thế khó.

Đá đúng sức và không chủ quan, U-17 Việt Nam sẽ đăng quang Đông Nam Á 2026.