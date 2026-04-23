Sốc: Yamal ghi bàn rồi chấn thương nghỉ hết mùa giải 23/04/2026 15:43

(PLO)- Chiến thắng 1-0 của FC Barcelona trước Celta Vigo ở vòng 33 La Liga đã bị che mờ bởi khoảnh khắc đáng lo ngại liên quan đến Lamine Yamal.

Tài năng trẻ 18 tuổi Yamal trở thành người hùng khi thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 40, mang về bàn thắng duy nhất cho đội chủ nhà trên sân Camp Nou.

Tuy nhiên, niềm vui chưa kịp kéo dài thì Yamal bất ngờ đổ gục xuống sân. Ngay sau cú sút thành bàn, anh ôm chặt vùng đùi sau với biểu hiện đau đớn rõ rệt, buộc đội ngũ y tế phải can thiệp. Cầu thủ trẻ sau đó không thể tiếp tục thi đấu và rời sân trong sự lo lắng của ban huấn luyện lẫn người hâm mộ.

Ngôi sao của Barca bị chấn thương ngay sau khi ghi bàn thắng. Ảnh: EPA.

Các thông tin ban đầu cho thấy Yamal gặp vấn đề nghiêm trọng ở gân kheo. Kết quả kiểm tra sơ bộ từ bộ phận y tế Barcelona xác định khả năng anh bị rách cơ vùng này, một chấn thương vốn rất nhạy cảm với cầu thủ có lối chơi tốc độ.

Nếu chẩn đoán được xác nhận, Yamal có thể phải nghỉ thi đấu khoảng 5 tuần, đồng nghĩa gần như kết thúc mùa giải 2025-2026 sớm hơn dự kiến.

Số 10 của Barcelona sớm chấm dứt mùa giải La Liga. Ảnh: EPA.

Dù vậy, mốc thời gian hồi phục này vẫn mang lại chút tín hiệu tích cực cho đội tuyển Tây Ban Nha. Trong trường hợp tiến triển đúng dự kiến, Yamal có thể kịp trở lại vào đầu tháng 6 và đủ thời gian lấy lại thể trạng trước khi World Cup 2026 khởi tranh. Tây Ban Nha dự kiến mở màn chiến dịch bằng trận gặp Cape Verde vào ngày 15-6.

Về phía Barcelona, đội bóng xứ Catalan vẫn nuôi hy vọng cầu thủ trẻ sẽ kịp trở lại ở giai đoạn cuối mùa. Tuy nhiên, mọi thứ còn phụ thuộc vào kết quả kiểm tra chuyên sâu tiếp theo, dự kiến diễn ra vào ngày 24-4. Ai cũng biết Yamal đang là nhân tố quan trọng trên hàng công Barca, và chấn thương này rõ ràng gây rất nhiều khó khăn cho CLB.