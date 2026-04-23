Bạn thân từ chức, Chủ tịch Shevchenko nói gì? 23/04/2026 12:26

Họ là hai người bạn thân từ thời còn là “cặp song sát” của tuyển Ukraine cho đến lúc treo giày và làm công tác quản lý. Nay Sergey Rebrov vừa tuyên bố từ chức HLV đội tuyển Ukraine, và bạn thân, Chủ tịch Shevchenko của LĐBĐ Ukraine (UAF) nói gì?

Sự thất vọng âm ỉ thời gian qua khi người bạn thân thiết của Shevchenko đã dẫn dắt tuyển Ukraine đá play off World Cup 2026 khu vực châu Âu thua Thụy Điển 1-3.

Sergey Rebrov chính thức tuyên bố từ chức HLV tuyển Ukraine vì thất bại trong việc đưa học trò đến World Cup 2026. Ảnh: SE.

Fans Ukraine tan vỡ giấc mơ đội tuyển của họ đến World Cup 2026. Tuy nhiên, dẫu có người đứng đầu bóng đá Ukraine che chở, HLV Sergey Rebrov vẫn quyết định từ chức để không đẩy ông bạn Shevchenko vào thế khó.

Chủ tịch UAF - Shevchenko tổ chức họp báo và cho biết: “Sergey Rebrov đã đề đạt nguyện vọng được từ chức để lại ghế HLV trưởng cho ai đó có thể làm cho bóng đá Ukraine được tốt hơn. Tôi biết đó là một quyết định khó của Sergey, nhưng chúng tôi tôn trọng quyết định của anh ấy. Cám ơn Sergey Stanislovich”.

Chủ tịch UAF Shevchenko tôn trọng quyết định của bạn thân. Ảnh: SE.

Vào tháng 6-2023, khi đang dẫn dắt Al Ain ở UAE, lúc đó, cựu Quả bóng vàng châu Âu Shevchenko thắng cử ở ghế Chủ tịch UAF. Khi lên ngồi ghế cao nhất bóng đá Ukraine, công việc đầu tiên của cựu tiền đạo AC Milan là mời người bạn, người đồng đội cũ Sergey Rebrov về làm HLV tuyển Ukraine. Và Rebrov đã trở về theo tiếng gọi của người bạn.

Rebrov có công đưa tuyển Ukraine dự Euro 2024 qua vòng đấu play off khi đánh bại Iceland 2-1. Tại Euro 2024, tuyển Ukraine cùng bảng với Bỉ, Romania và Slovakia, nhưng bị loại ngay sau vòng bảng.

Rebrov tiếp tục được tin dùng, song đội đã èo uột và không qua nổi vòng play off World Cup 2026 khi thua Thụy Điển 1-3.

Sau một thời gian suy nghĩ, Rebrov quyết định từ chức.

Hiện có hai cái tên thay thế Rebrov ở đội tuyển Ukraine là Marion Markevich, 75 tuổi đang dẫn dắt CLB Karpat và HLV Unai Melgosa, 50 tuổi người Tây Ban Nha hiện nắm đội U-21 Ukraine.