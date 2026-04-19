Chủ tịch Shevchenko: “Chúng tôi có kế hoạch hành động khi bóng đá Nga quay lại” 19/04/2026 15:59

(PLO)- Chủ tịch Shevchenko của LĐBĐ Ukraine (UAF) đã phát biểu như vậy khi FIFA đang xem xét bóng đá Nga quay trở lại các cuộc tranh tài quốc tế.

Chủ tịch Shevchenko của liên đoàn bóng đá Ukraine (UAF) nêu quan điểm rất chừng mực và kín khi báo Nga hỏi về quan điểm của anh trong việc bóng đá Nga quay lại.

Cựu danh thủ Shevchenko đã trả lời báo Sport Express của Nga, tuy nhiên kế hoạch hành động của Ukraine ra sao khi bóng đá Nga được FIFA và UEFA dần mở cửa trở lại thì cựu tiền đạo AC Milan chưa tiết lộ cụ thể. Andrey Shevchenko quả quyết, "Tôi chưa thể nói ra đây một cách cụ thể nếu như bóng đá Nga quay trở lại thi đấu quốc tế. Tất nhiên là từ đội tuyển Ukraine cho đến các CLB của Ukraine sẽ có những kế hoạch hành động của mình là điều tất yếu".

Chủ tịch LĐBĐ Ukraine tỏ ra rất giữ kẽ khi nói về bóng đá Nga quay lại đấu trường quốc tế. Ảnh:S.E

Cũng theo chủ tịch UAF Shevchenko, khi nào FIFA có quyết định cụ thể, lúc đó ông sẽ có những cuộc thảo luận với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

Cựu Quả bóng vàng châu Âu nói tiếp rằng, tất cả làm việc dựa trên sự tôn trọng, mọi người đang sống trong một thế giới mà ở đó, có nhiều mối quan hệ bị cho là bất bình đẳng, điều đó thật là khó cho tất cả các bên. "Còn nếu bây giờ Nga quay trở lại với bóng đá quốc tế, tất nhiên UAF phải có những cuộc nói chuyện với FIFA, với Chủ tịch Gianni Infantino và chúng tôi làm việc trên nguyên tắc đó. Còn phía Ukraine cũng có một kế hoạch hành động cho riêng mình" - Shevchenko quả quyết.

Người chơi cặp cùng Shevchenko ở đội tuyển Ukraine trước đây là Serny Rebrov đang dẫn dắt tuyển Ukraine theo lời mời của chính Shevchenko. Ảnh:S.E

“Vinh quang cho UAF” đó là câu nói mà người đứng đầu bóng đá Ukraine khẳng định.

Vừa qua tại giải Vô địch thế giới các môn dưới nước, phía Ukraine đã chủ động đề xuất Ban tổ chức tránh việc xếp đoàn Nga và đoàn Ukraine rơi vào cùng một nhóm. Bởi nếu điều đó xảy ra có thể cuộc tranh tài sẽ gặp những thất bại về mặt kỹ thuật.

Chủ tịch liên đoàn bóng đá Ukraine Shevchenko nêu quan điểm, giả sử nếu có hai đội tuyển Ukraine và Nga chạm trán nhau ở giải nào đó, trước tiên các đội hãy hành xử đó là những quốc gia gần gũi nhau và tranh tài sòng phẳng.

Cách phát biểu của Andrey Shevchenko với một tờ báo Nga trông có vẻ trung dung. Ông có vẻ không muốn bị những thứ khác chi phối trước tình hình hiện nay.

Hiện nay bóng đá Nga đứng thứ 26 trên bảng xếp hạng FIFA, còn Ukraine đứng thứ 28 FIFA.

Bóng đá Nga bị UEFA và FIFA trừng phạt vào cuối tháng 2-2022 khi tuyển Nga chuẩn bị đá Play off World Cup 2022 với Ba Lan.