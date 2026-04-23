Nóng: Iran đáp trả cực gắt đề xuất tuyển Ý thay thế dự World Cup 23/04/2026 11:12

(PLO)- Tương lai của đội tuyển Iran tại World Cup 2026 lại nóng lên khi Tehran tuyên bố đã chuẩn bị đầy đủ để góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, bất chấp căng thẳng quân sự và chính trị liên quan đến Mỹ và Israel vẫn chưa hạ nhiệt.

Phát biểu trên đài truyền hình nhà nước IRIB ngày 22-4 theo giờ địa phương, người phát ngôn Chính phủ Iran Fatemeh Mohajerani khẳng định các cơ quan chức năng đã sẵn sàng cho chiến dịch của đội tuyển quốc gia tại World Cup 2026.

Theo đó, Bộ Thanh niên và Thể thao Iran đã triển khai toàn bộ phần việc cần thiết về hậu cần, đồng thời phối hợp chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để đội bóng có thể dự giải tại ba nước đồng chủ nhà là Mỹ, Canada và Mexico, diễn ra từ ngày 11-6 đến 19-7-2026.

Tuyên bố này được xem là động thái trấn an mạnh mẽ từ phía Iran trong bối cảnh xuất hiện hàng loạt nghi vấn về khả năng đại diện châu Á có thể bị gạt khỏi giải. Trước đó, Bộ trưởng Thể thao Iran Ahmad Donyomali từng thừa nhận suất tham dự Cúp thế giới 2026 của đội tuyển nước này chưa hoàn toàn chắc chắn, giữa lúc quan hệ với Mỹ trở nên đặc biệt nhạy cảm.

Tổng thống Mỹ và Chủ tịch FIFA đều không chắc Iran có tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Mỹ. Ảnh: EPA.

Sức ép càng tăng khi xuất hiện thông tin đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Paolo Zampolli đã vận động Chủ tịch FIFA Gianni Infantino để tuyển Ý có thể thay Iran tham dự giải đấu.

Chính Zampolli cũng công khai xác nhận điều đó, đồng thời bày tỏ mong muốn được thấy Azzurri trở lại sân khấu World Cup trên đất Mỹ. Và với vị thế của một đội tuyển từng bốn lần vô địch thế giới, tuyển Ý xứng đáng có mặt ở giải đấu này.

Ở chiều ngược lại, Iran vẫn cố gắng giữ quyền tham dự của mình. Đội bóng Tây Á từng đề nghị FIFA chuyển các trận đấu có họ từ Mỹ sang Mexico nhằm giảm bớt những rủi ro phát sinh từ tình hình chính trị, nhưng đề xuất đó không được chấp nhận.

Iran không tin mình bị gạt ra khỏi giải để thay thế bằng tuyển Ý. Ảnh: EPA.

Dù vậy, FIFA cho đến nay vẫn phát tín hiệu khá rõ ràng. Chủ tịch Gianni Infantino đã khẳng định Iran sẽ dự World Cup 2026. Ngay cả ông Donald Trump cũng từng lên tiếng rằng Iran “chắc chắn phải đến”, đồng thời bày tỏ hy vọng tình hình thế giới khi ấy sẽ yên ổn hơn.

Nói cách khác, cánh cửa World Cup với Iran chưa hề khép lại. Nhưng từ nay đến ngày bóng lăn, câu chuyện quanh đội tuyển này chắc chắn vẫn còn gây bão.