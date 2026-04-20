Iran gửi tín hiệu vui cho FIFA 20/04/2026 13:34

(PLO)-Iran đang nỗ lực đá giao hữu với Panama trên đất Mỹ. Đây là tín hiệu vui cho FIFA.

Truyền thông Iran đã đăng tải thông tin, tuyển Iran sẽ đá giao hữu với Panama trên đất Mỹ trước khi World Cup 2026 diễn ra. Những ngày qua, liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), đứng đầu là Chủ tịch Gianni Infantino đứng ngồi không yên khi tuyển Iran tuyên bố rút lui khỏi World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada vì Iran và Mỹ đang căng thẳng xung đột.

Tuy nhiên ngày 20-4 báo chí Iran đã phát đi thông điệp như thể Iran gửi tín hiệu vui đến FIFA, đến Chủ tịch Infantino. Theo đó, tuyển Iran đang lên kế hoạch đá giao hữu với tuyển Panama trên đất Mỹ trước thềm World Cup 2026, đó là những nỗ lực trước khi tuyển Iran dự World Cup 2026. Iran đã thể hiện sự thiện chí và vượt qua trở ngại từ cuộc xung đột tại Trung Đông với Mỹ và Israel.

Tuyển Iran sẽ đến Mỹ đá giao hữu với Panama trước khi dự World Cup 2026. Ảnh:T.T

Điều quan trọng hơn là tin tốt lành này do chính báo chí Iran chia sẻ, trong đó trích dẫn phát biểu của Chủ tịch LĐBĐ Iran là ông Mehdi Taj, HLV Ali Ghalenoei của tuyển Iran...

Tuyển Iran ở bảng G World Cup 2026, họ đá với New Zealand và Bỉ ở Los Angeles và đá với Ai Cập ở Seatle. Trong khi đó ở bang California có đến 750 ngàn người Mỹ gốc Iran sinh sống, đó là con số tiềm năng trong việc tuyển Iran đá tại đó để khán giả vào sân đông.

Thời gian qua, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã đứng ngồi không yên khi Iran cân nhắc bỏ World Cup 2026. Ảnh: G.N

Một tháng trước Tổng thống Claudia Schaumbum của Mexico cũng chính thức đề xuất Mexico có thể tổ chức thêm bảng G nhằm đảo bảo an toàn cho tuyển Iran. Song FIFA bác phương án này vì mọi thứ đã lên lịch.