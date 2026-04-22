Sốc: Arsenal vô địch, Tottenham xuống hạng 22/04/2026 11:00

(PLO)- Ngoại hạng Anh 2025-2026 đang lao thẳng vào đoạn kết nghẹt thở, với từng vòng đấu có thể làm đảo lộn cả cuộc đua vô địch lẫn số phận của nhóm cuối bảng, đáng chú ý là cái kết của Arsenal.

Sau chiến thắng 2-1 của Manchester City trước đội khách Arsenal, cục diện trên đỉnh bảng thay đổi rõ rệt. Theo đó Man City áp sát đối thủ lớn Arsenal còn 3 điểm và vẫn đá ít hơn 1 trận, đồng nghĩa thầy trò Pep Guardiola hoàn toàn có thể vượt lên nếu thắng Burnley ở trận đá bù.

3 điểm quý hơn vàng tại Etihad đã giúp Man City thổi bùng cuộc đua, trong lúc Arsenal bắt đầu chịu sức ép thật sự sau giai đoạn chững lại.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là siêu máy tính Opta vẫn chưa quay lưng với Arsenal. Theo mô hình dự báo mới nhất được Opta Analyst dẫn lại trong bài phân tích về cuộc chiến trụ hạng sau đại chiến Man City - Arsenal, đội bóng của Mikel Arteta vẫn được đánh giá là ứng viên số một cho chức vô địch.

Pháo thủ thành London vẫn rộng cửa vô địch Premier League, bất chấp vừa bị Man City đánh bại. Ảnh: EPA.

Cơ hội cho Arsenal rất lớn, với 73% khả năng đăng quang, còn Man City là 27%. Dù tỷ lệ này cho thấy cán cân đã nghiêng đi đáng kể so với một tháng trước, Arsenal vẫn đang được thuật toán đặt niềm tin lớn hơn, chủ yếu vì họ còn nắm quyền tự quyết tương đối rõ ràng ở phần còn lại của mùa giải.

Điểm mấu chốt nằm ở lịch thi đấu. Pháo thủ vẫn còn những trận rất khó, nhất là khi họ phải chia sức cho bán kết Champions League với Atletico Madrid, nhưng phần lịch ở Premier League nhìn trên mặt bằng chung vẫn dễ thở hơn Man City.

Thầy trò Arteta còn các đối thủ như Newcastle, Fulham, West Ham, Burnley và Crystal Palace, trong khi Man City sau trận đá bù với Burnley vẫn phải xử lý hàng loạt trận không hề đơn giản. Có thể Man City chỉ còn kém Arsenal 3 điểm và có thể lên đầu ngay nếu thắng trận chưa đấu, nhưng đổi lại họ cũng mang theo áp lực thi đấu liên tục trong nhiều mặt trận.

Thầy trò HLV Arteta còn loạt trận bán kết Champions League khó nhọc. Ảnh: EPA.

Đó là lý do Opta chưa vội đổi chủ trong dự báo vô địch. Arsenal vừa ngã đau ở Etihad, nhưng họ vẫn là đội dẫn đầu và chỉ cần giữ được sự ổn định trong vài tuần còn lại, cơ hội chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài từ năm 2004 vẫn rất sáng.

Man City thì ngược lại với đà hưng phấn, có kinh nghiệm nước rút và một Pep Guardiola quá lỳ lợm trong giai đoạn quyết định, nhưng chỉ một cú sảy chân cũng có thể khiến toàn bộ lợi thế từ chiến thắng trước Arsenal bị bốc hơi. Cuộc đua này vì thế vẫn còn nguyên cảm giác “một trận đổi cả mùa”.

Ở đáy bảng, bức tranh cũng hỗn loạn không kém. Opta từng đánh giá Tottenham là đội có nguy cơ rớt hạng cao nhất trong nhóm còn hy vọng trụ lại, ngoài Wolves và Burnley. Trước đó, Opta cho Tottenham 49,1% khả năng rơi xuống Championship, West Ham là 39,3%, Nottingham Forest 10,1% và Leeds chỉ 1,6%. Sau đó, dự đoán của Opta tiếp tục nhấn mạnh Tottenham là ứng viên hàng đầu cho chiếc vé xuống hạng còn lại.

Tottenham bị đánh giá là ứng viên rớt hạng. Ảnh: EPA.

Nhìn lại tình cảnh của Spurs thực sự báo động. Họ vừa lại đánh rơi chiến thắng, chuỗi trận sa sút kéo dài và hiệu ứng từ Roberto De Zerbi vẫn gần như chưa xuất hiện. Trong khi đó, West Ham tuy còn nguy hiểm nhưng được Opta nhìn nhận là có phong độ khá hơn, còn Forest và Leeds đã tự kéo mình ra xa vùng nguy hiểm nhờ những kết quả tích cực gần đây.

Nói cách khác, nếu ở đầu bảng Arsenal và Man City đang bóp nghẹt nhau từng điểm số, thì ở cuối bảng Tottenham lại là cái tên khiến mọi dự báo bi quan nhất dần thành sự thật.